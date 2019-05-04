مصدر الصورة Getty Images Image caption 20 مسافرا على الأقل تلقوا العلاج من إصابات خفيفة

انحرفت طائرة مسافرين عن المدرج أثناء الهبوط في ولاية فلوريدا الأمريكية، وانتهى بها الأمر في نهر مجاور، بسبب العواصف التي تضرب المنطقة.

ولم يتعرض أي من المسافرين، وعددهم 143، على متن طائرة بوينغ 737 لإصابات خطيرة.

وكانت الطائرة، التي تديرها شركة طيران ميامي، في رحلة من غوانتانامو في كوبا إلى قاعدة عسكرية في مدينة جاكسونفيل.

وقال مسافرون إن الطائرة واجهت صعوبة في الهبوط بسبب العاصفة خلال العاصمة، فانحرفت عن المدرج، لينتهي بها الأمر في نهر سانت جون المجاور.

وتلقى 20 مسافرا على الأقل العلاج من إصابات خفيفة.

وتحدثت المسافرة، شيريل بورمان، لقناة سي أن أن عن لحظات "الفزع" التي عاشتها عندما انحرفت الطائرة عن المدرج.

وقالت: "ارتطمت الطائرة بالأرض ثم ارتدت، وكان واضحا أن قائد الطائرة فقد السيطرة عليها، فارتدت مرة أخرى، لنجد أنفسنا في الماء، فلم نكن نعرف أي نحن، في نهر أم في محيط".

وأضافت أنها كانت تشم رائحة الوقود المتسرب من الطائرة.