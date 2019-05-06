اختتام مراسم تتويج ملك تايلاند
جلس الملك ماها فاجيرالونكوم على عرش تايلاند في عام 2016 بعد وفاة والده، لكن مراسم تتويجه لم تتم إلا في مطلع الأسبوع.
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Reuters
في اليوم الثالث والأخير من أيام مراسم التتويج، حيا الملك ماها فاجيرالونكورن والملكة سوثيدا الحشود من شرفة القصر مساء الإثنين.
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AFP
احتشد الآلاف خارج القصر مرتدين ملابس صفراء، وهو اللون المرتبط بالملك في تايلاند.
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ينظر إلى الملك كممثل للآلهة على الأرض في تايلاند، ويحظى باحترام وتبجيل شديد. وهناك قوانين صارمة في تايلاند تحظر المساس بشخص الملك أو انتقاده.
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بدأت المراسم يوم السبت بتوجه الملك والملكة إلى القصر الكبير. ويشاهد كثيرون في تايلاند مراسم التتويج لأول مرة في حياتهم، لأن هذا الحدث الأول من نوعه منذ 69 سنة.
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EPA
أدى الملك بعض الشعائر الدينية، بينها شعائر التطهر، حيث صُبّ عليه ماء جُمع من تسعة أماكن مختلفة في أنحاء البلاد.
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Reuters
قدمت للملك التيجان الملكية الخمسة، ومنها تاج النصر الأعظم الذي يزن 7.3 كغم.
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EPA
وتم إرساء مقام الملك كحاكم مقدس بجلوسه على عرش ذهبي تحت مظلة ذات تسعة تدرجات. وفي أول حديث بصفته الملكية، قال "سأحكم باستقامة بما فيه خير الشعب".
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حُمل الملك يوم الأحد عبر الشوارع على أكتاف 16 رجلا. سار الرجال 75 خطوة في الدقيقة، وجرى استبدالهم كل 500 متر.
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احتشدت الجموع على جانبي الطريق لساعات تحت الشمس الحارقة من أجل رؤية الملك وموكبه.
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استمرت مسيرة الموكب يوم السبت حتى المساء. وأشارت تقارير إلى أن 1300 شخص شاركوا في تنفيذها. وقالت الحكومة إنها أنفقت 31.4 مليون دولار على المراسم.
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أصبح الملك وليا للعهد في عام 1972 وهو الملك العاشر من عائلة تشاكري الحاكمة.
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