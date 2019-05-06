مصدر الصورة EPA Image caption أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول المنتخب في تجمع حاشد لأنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض (أرشيف)

أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا بأن لجنة الانتخابات قررت إعادة الانتخابات البلدية، التي جرت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، في مدينة إسطنبول.

وشهدت الانتخابات في إسطنبول فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارق ضئيل على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشكلت خسارة الحزب الحاكم المدن الرئيسية في تركيا، بالتوازي مع خسارة العاصمة أنقرة، ضربة موجعة لأردوغان.

فقد قال الرئيس في وقت سابق إن من يحكم إسطنبول يتحكم في تركيا.

وكان حزب العدالة والتنمية قد طعن في نتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، زاعما حدوث عمليات غش.

ومن المقرر إعادة الانتخابات في إسطنبول يوم 23 يونيو/ حزيران المقبل.