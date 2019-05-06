مصدر الصورة Reuters Image caption هاري وميغان

وضعت ميغان، دوقة ساسيكس، مولودا ذكرا، حسبما أعلن زوجها الأمير هاري، دوق ساسيكس.

وقال الأمير هاري "نحن سعداء للغاية"، وتوجه بالشكر لعامة الناس لدعمهم أثناء فترة الحمل.

وقال إن ميغان والمولود "في حالة طيبة جدا"، وأضاف أنهما مازالا يفكران في إسم لابنهما الذي ولد الساعة 4:26 بتوقيت غرينتش.

وقال قصر باكنغهام إن المولود يزن 3.2 كيلوغرام، وإن والده كان حاضرا وقت الولادة.

مصدر الصورة AFP Image caption إعلان نبأ الولادة في قصر باكينغهام

وأضاف القصر أن "الملكة، ودوق ادنبرة وأمير ويلز ودوقة كورنوول ودوق ودوقة كامبريدج أبلغوا بالخبر وأعربوا عن سعادتهم".

وقال القصر إن "والدة الدوقة، دوريا راغلاند، التي سعدت للغاية لمولد أول أحفادها، موجودة مع صاحبات السمو الملكي في (مقر الإقامة الملكي) فروغمور كوتيدج".

والمولود هو السابع في ترتيب الوصول للعرش، ويسبقه ولي العهد الأمير تشارلز، والأمير وليام وأطفاله الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس. كما يسبقه ولده الأمير هاري.

وقال هاري متحدثا بعد مولد طفله إن "الولادة جاءت متأخرة قليلا"، وأنه عتزم الظهور مجددا في غضون يومين حتى "يتمكن الجميع من رؤية الصغير".

وعندما سئل عن شعوره لحضور الولادة، ضحك قائلا "لم أحضر الكثير من الولادات من قبل. هذه بالتأكيد أول ولادة لي. إنه أمر مدهش عظيم، وكما قلت، أنا فخور للغاية بزوجتي".

ويحمل المولود جنسيتين، البريطانية والأمريكية، حيث حصل عند مولده على الجنسية الأمريكية تلقائيا، عبر والدته.