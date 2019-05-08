الطفل الملكي: أول ظهور علني لابن الأمير هاري وميغان ماركل

ظهر دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لأول مرة برفقة وليدهما الأول.

وقد أطلقا على الطفل اسم آرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور.

وقالت ميغان عن المولود الجديد: "إنه يتحلى بألطف مزاج، إنه هادئ حقا، إنه كالحلم ".

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وقال الأمير هاري ممازحا: "لا أعلم ممن قد يكون حصل على هذه الخصلة".

وجاء الإعلان عن اسم المولود بعد لقاء الملكة ودوق أدنبرة مع حفيدهما الثامن والأحدث لأول مرة في قلعة وندسور.

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ولم يرد حتى الآن أي لقب ملكي محتمل للطفل .

وفي حديثها عن الأيام القليلة الأولى لها وللأمير كآباء، قالت ميغان: "إنه أمر سحري، إنه لأمر مدهش للغاية، لدي أفضل شخصين في العالم لذا فأنا سعيدة حقا".

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وقال الأمير هاري مؤكدا على كلام والدة طفله: "إنه لأمر رائع، الأبوة والأمومة شيء مدهش".

وأضاف "لقد مرّت 3 أيام فقط ، لكننا سعداء للغاية أن يكون لدينا باقة من الفرح الخاصة بنا".

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وردا على سؤال حول أي من والديه يشبه الطفل قال هاري: "الكل يقول إن الأطفال يتغيرون كثيرا على مدى أسبوعين".

وأضاف: "إننا نراقب كيف تحدث عملية التغيير خلال الشهر المقبل، لكن شكله يتغير كل يوم، لذا من يدري ما سيكون عليه".

وفيما بعد، طُلب منهما أن يُظهرا وجه الطفل للكاميرات، فقال هاري مازحا: "إنه بالفعل لديه القليل من شعر الوجه أيضا، رائع".

وقالت ميغان: "شكراً للجميع على كل الأمنيات الطيبة واللطف، فهذا يعني لنا الكثير".

وبعد ذلك جرى مشاركة أول صورة من صور العائلة الجديدة على حساب ساسكس رويال على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وأرفقت بالصور العبارة التالية "يسعد دوق ودوقة ساسكس بمشاركة أول لحظة عامة لهما كعائلة".

وقد التقط هذه الصور، كريس أليرتون، مصور حفلة الزفاف الخاص للزوجين، والذي التقط أيضا صورة للعروسين أثناء مشاهدتهما الألعاب النارية في فروغمور هاوس أثناء حفل استقبالهم المسائي.

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وقد ولد الطفل، الذي يحتل المركز السابع لولاية عرش المملكة المتحدة، في الساعة 5:26 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين.

ورحب الأمير ويليام، دوق كامبريدج، بأخيه في "مجتمع الحرمان من النوم الذي هو الأبوة والأمومة".

وقال الأمير ويليام، وهو أب لثلاثة أطفال، إنه يتطلع لرؤية الوالدين الجدد "عندما تهدأ الأمور".

كما عبر عن سعادته بالمولود الجديد.

وخلال زيارة رسمية إلى ألمانيا مع دوقة كورنوول، قال الأمير تشارلز: "سعادتنا لاتوصف بهذه الأخبار ونتطلع إلى مقابلة الطفل عندما نعود".

وورد في بيان أن والدة ميغان، دوريا راغلاند، "شعرت بسعادة غامرة لدى ولادة حفيدها الأول" وكانت مع ابنتها في فروغمور كوتيج، مكان إقامة دوق ودوقة ساسكس في ويندسور إيستيت.

وقال قصر باكنغهام إن هاري كان حاضراً للولادة التي يعتقد أنها حدثت في المستشفى وليس المنزل.

ولن يصبح الطفل أميرا بشكل تلقائي، على الرغم من أنه يمكن أن يحصل على هذا اللقب إذا أرادت الملكة ذلك.

وربما يرغب هاري وميغان في أن يرث الطفل أحد ألقاب هاري، مثل إيرل دمبارتون، أو قد يرفضا أي ألقاب ملكية على الإطلاق.

ويزن الطفل 3.2 كيلوغراما، ما يجعله أخف وزنا من كل من أبناء عمه، ويبلغ متوسط وزن الطفل حديث الولادة في بريطانيا نحو 3.4 كيلوغراما.