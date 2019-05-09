"خطأ مطبعي" في ورقة نقدية أسترالية طبعت بالملايين

مصدر الصورة Reserve Bank of Australia

حملت آخر طبعة من الأوراق النقدية الأسترالية فئة الخمسين دولارا خطأ مطبعيا، في نص صغير للغاية ظهر في خلفية صورة على العملة، لكنه محرج بعض الشيء.

وجاء الخطأ في كلمة responsibility الإنجليزية، التي تعني "المسؤولية" وهي متضمنة في اقتباس مطبوع على الورقة النقدية، و كتبت الكلمة ينقصها حرف " i" قبل آخر حرفين فيها، وطبعت منها ملايين الأوراق النقدية.

وأكد البنك المركزي الأسترالي الخطأ المطبعي الخميس، وقال إنه سيتم إصلاح الخطأ في عمليات الطباعة المستقبلية.

لكن في الوقت الراهن، هناك حوالي 46 مليون نسخة من الورقة الجديدة يجري استخدامها في أنحاء البلاد.

وأصدرت الأوراق النقدية في أواخر العام الماضي، وتضمنت مقتبسا من كلمة لـ إديث كوان، أول عضوة من النساء في البرلمان الأسترالي.

ويظهرفي خلفية صورة السيدة كوان على العملة ما يبدو كعشب أخضر، لكنه في الحقيقة أسطر من نص مقتبس من أول خطاب لها أمام البرلمان، وجاء فيه: "إنها مسؤولية كبيرة أن أكون المرأة الوحيدة هنا، وأرغب في التأكيد على ضرورة وجود نساء أخريات هنا".

وقد تكررت العبارة السابقة عدة مرات في الطباعة المجهرية للعملة.

واستغرق الأمر ستة أشهر قبل أن يتمكن شخص، باستخدام عدسة مكبرة جيدة، من اكتشاف هذا الخطأ.

مصدر الصورة Reserve Bank of Australia Image caption يكمن الخطأ فوق كتف إديث كوان مباشرة في الصورة.

وتعد عملة الخمسين دولارا هي الأكثر تداولا في أستراليا، والأكثر انتشارا في ماكينات الصرافة الآلية.

ويجسد الجانب الآخر من الورقة النقدية الأديب والمخترع الأسترالي ديفيد أونايبون.

ومع إصدار الدفعة الأخيرة من الورقة النقدية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم دمج ميزات الأمان الجديدة في التصميم لمنع التزوير.

وردا على أي شخص قد يتساءل، فإن "الورقة النقدية ذات الخطأ المطبعي" لا تزال صالحة تماما كعملة.