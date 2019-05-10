مذيع بي بي سي المفصول: "آسف جدا جدا" على التغريدة الكارثية

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أعرب مذيع بي بي سي السابق، داني بيكر، عن أسفه العميق على ما أثارته تغريدة نشرها على تويتر من عاصفة أطاحت به من عمله بهئية الإذاعة البريطانية، أمس الخميس.

ووصف بيكر، 61 عاما، الموقف قائلا إنه "أحد أسوأ أيام حياتي".

وطُرد مذيع بي بي سي الخامسة بعد تغريدة نشرها عن المولود الجديد لدوق ساسيكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وكانت التغريدة، التي انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي وأزيلت لاحقا، قد أظهرت صورة لزوجين يُمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس. وكُتب تحت الصورة عبارة : "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

وغرّد بيكر يوم الجمعة قائلا إن التغريدة "كانت خطأ كارثيا ساذجا وعفويا".

وأقرّ بأنه كان "أحمق" في محاولته بعد ذلك الاستهانة بالأمر.

وينكر بيكر أيّ نية عنصرية وراء التغريدة، لكنه يقرّ أنه الآن "يدفع الثمن ... وهذا عَدْل".

وكتب يقول: "بعد يوم من أسوأ أيام حياتي، أردتُ أن أعتذر رسميا عن الغضب الذي تسبّبتُ به وأن أشرح كيف أوقعتُ نفسي في هذا المستنقع".

وأضاف بيكر: "لقد اخترتُ الصورةَ الخطأ لتوضيح نكتة، وكان ذلك كارثيا، وفي محاولة لتمييز النكتة ذهبتُ إلى ملف يحتوي على صور سخيفة وهنا وقعتْ عيني على صورة لقرد يرتدي رداء سيِّد، فقلتُ 'هذه هي'، ولو أنني تابعتُ البحث فلربما كنت اخترت صورة للجنرال عقلة الإصبع أو حتى صورة لطفل يلبس تاجا، لكنني لم أفعل، ويا ليتني فعلت".

وتابع بيكر قائلا: "ولم تكد تمضِ دقائق حتى نبهني المتابعون لي إلى أن هذا الطفل الملكي هو خليط من عرقين مختلفين، ثم انهمرتْ عليّ بحارٌ من الصخب والتقزز ... ماذا فعلت؟"

واستطرد قائلا: "لم أكن في حاجة إلى دروس عن إهانات مئات الأعوام والتسوية بين القِرَدة والبشر الملونين. إنها العنصرية في أحطّ صورها".

فظاظة مؤسفة

وقال بيكر: "لكنه خطأ كارثي ساذج وعفوي. وربما لا يجد هذا التوضيح الصريح زخما إعلاميا. كانت الصورة في السياق الذي قُدّمت فيه عنصرية بشكل مُخزٍ. وأبدا لم تكن مقصودة - ومَن ذا الذي يقصد مثل ذلك؟"

وأضاف: "على أية حال، ها أنذا الآن أدفع ثمن هذا الخطأ الفادح المؤسف، وهذا عدل. ولربما زادت كلمتي هذه الطينَ بلّة. أردت أن أشكر أصدقائي على مواساتهم ومرة أخرى - أنا آسف جدا جدا".

وكان بيكر، أمس الخميس، يمازح صحفيين أمام منزله مرتديا ثيابا غير رسمية، وأكّد أن التغريدة كانت "نكتة غبية".

وقالت سكارليت دوغلاس، مذيعة بي بي سي: "أظن أن أحدهم قال له 'ما غرّدْتَه كان خطأ، ولربما عليك أن تقول شيئا أو أن تحذفه'، نعم، لا بأس، لقد حذفه، لكن اعتذاره بالنسبة لي لم يكن في الحقيقة اعتذارا. لا اعتقد أن ذلك كان صحيحا، وأعتقد أن تبعات ذلك كانت عادلة".

وبعد تدبُّر كلماته في اليوم السابق، قال بيكر: "أودّ للمرة الأخيرة أن أعتذر لكل مَن أخذ كلامي على محمل الجدّ، وهو في ذلك طبيعي جدا".

وأضاف بيكر: "أتفهّم الأمر وكل ما واجهْتُه من صخب وازدراء منذ تلك اللحظة. ولست آسفا على نفسي. لقد ارتكبت خطأ جسيما".

وتابع: "أعرف أن السود ليسوا في حاجة إلى أن يخبرهم رجل أبيض بهذا الكلام. حذْف النكتة السخيفة على الفور والاعتذار عنها، حتى حماقة الاستخفاف بها. (هذا هو موقفي، وليس العنصرية المتضمنة) لقد تأخرتُ كثيرا وها أنذا".

وفصلت بي بي سي المذيع ومقدم البرامج، داني بيكر، بعد اتهامه بالتهكم من أصول دوقة ساسيكس.

وكان ناطق باسم بي بي سي قال في وقت سابق إن ما قام به بيكر يعد "خللا خطيرا في التفكير".

وقال بيكر في تغريدة "فُصلت توا من بي بي سي الخامسة".

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قد أعلنا، الأربعاء، بأنها سيطلقان على وليدهما الأول إسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور.