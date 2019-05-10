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لقي ما لا يقل عن 65 من طالبي اللجوء مصرعهم قبالة السواحل التونسية عندما غرق القارب الذي كان يقلهم إلى سواحل إيطاليا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لرعاية شؤون اللاجئين في بيان لها إن فرق الإنقاذ تمكنت من إدراك 16 شخصا وانتشالهم من مياه البحر المتوسط قبل أن يغرقوا.

وقال الناجون إن القارب انطلق من مدينة زوارة الليبية صباح الخميس لكنهم واجهوا أمواجا عاتية أغرقت القارب بعد ساعات من تحركه.

وحسب إحصاءات الأمم المتحدة لقي ما لا يقل عن 164 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولة الإبحار عبر مياه المتوسط من سواحل ليبيا إلى السواحل الجنوبية لأوروبا خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام الجاري.

ويعد هذا الحادث الأفدح من نوعه منذ بداية العام.

ونقلت البحرية التونسية 16 ناجيا إلى ساحل مدينة جرجيس أودع أحدهم بالمستشفى على الفور بينما انتظر الباقون الحصول على إذن بالنزول من على متن السفينة.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن القارب انقلب على بعد نحو 60 كيلومترا من ساحل صفاقس جنوبي العاصمة تونس وأن زوارق الصيد أنقذت الناجين.

ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية لتهريب المهاجرين من أنحاء أفريقيا إلى أوروبا باستخدام القوارب بعد دفع أموال للمهربين، لكن الأعداد انخفضت بسبب جهود تقودها إيطاليا لمكافحة شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي.

Image caption طرق الهجرة في البحر المتوسط

وعلى الرغم من أن القتال في ليبيا زاد من صعوبة عمليات تهريب البشر إلا أن مسؤولين في مجال الإغاثة الدولية حذروا من أن القتال قد يدفع المزيد من الليبيين للفرار من بلدهم.