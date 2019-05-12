كيف استطاع طيار الهبوط بطائرته رغم تعطل عجلاتها الأمامية؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أشاد مسؤولون بهبوط الطيار بطائرته بسلام دون حدوث إصابات

نجح طيار من ميانمار في الهبوط بسلام بطائرة تعطلت عجلاتها الأمامية بعد أن حدث خلل في معدات الهبوط.

وقالت شركة طيران ميانمار الوطنية إن الطائرة انزلقت على المدرج في مطار ماندالاي قبل أن تتوقف ببطء.

وأشاد مسؤولون بتمكن قائد الطائرة، وهي من طراز إمبراير 190، وهبوطه دون حدوث أي إصابة للركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 89 راكبا.

وقالت شركة الطيران إن الطيار، ميات مو أونغ، استطاع الدوران مرتين حول المطار للسماح لمراقبي الحركة الجوية برؤية عجلات الهبوط.

وأضافت الشركة أن الطائرة كانت قد أقلعت من مدينة يانغون وكانت تقترب من مطار ماندالاي عندما عجز قائدها عن فتح عجلاتها الأمامية للهبوط. واتبع الطيار إجراءات الطوارئ وأحرق الوقود الزائد لتقليل وزن الطائرة.

وأظهرت لقطات فيديو الطائرة وهي تهبط على عجلاتها الخلفية قبل انخفاض مقدمة الطائرة وانزلاقها لمسافة على المدرج لمدة نحو 25 ثانية قبل أن تتوقف.

وقال وين كانت، وزير النقل في ميانمار، لوكالة رويترز للأنباء : "الطيار أدى عملا رائعا".

وتعد هذه ثاني حادثة طيران في ميانمار خلال أسبوع، إذ كانت طائرة تابعة لخطوط "بيمان بنغلادش" الجوية قد انحرفت عن المدرج أثناء الهبوط في ظروف جوية سيئة في مطار يانغون الدولي، مما أسفر عن إصابة نحو 17 شخصا كانوا على متن الطائرة.