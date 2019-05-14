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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، وسط تصاعد لحدة التوترات بين البلدين.

وفي تصريحات من موسكو، قال بومبيو إن الولايات المتحدة تنتظر من إيران أن تتصرف كـ "دولة طبيعية".

وفي الوقت نفسه، قال القائد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد أن دُمرت أربع ناقلات قبالة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد.

ويعتقد المحققون الأمريكيون أن إيران أو الجماعات التي تدعمها متورطة في الحادث على الرغم من عدم ظهور أي دليل حتى الآن يشير إلى دور طهران.

ماذا قال بومبيو؟

وقال بومبيو، الذي أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية، إن الولايات المتحدة "من حيث المبدأ" لا تسعى إلى صراع مع إيران.

وأضاف "لقد أوضحنا للإيرانيين أنه إذا تعرضت المصالح الأمريكية للهجوم، فسنرد بكل تأكيد بطريقة مناسبة".

ومن بين القضايا الأخرى التي نوقشت خلال لقاء بومبيو ولافروف:

قال بومبيو إنه حث روسيا على التوقف عن دعمها للرئيس نيكولاس مادورو، لكن لافروف رفض ذلك، قائلاً إن التهديدات الأمريكية ضد مادورو غير ديمقراطية.

وقال أيضا إنه حذر روسيا من التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2020

أما لافروف فوصف المحادثات بأنها "صريحة ومفيدة"، وقال إنه يأمل في أن تتلاشى الاضطرابات الناجمة عن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

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ما موقف المرشد الأعلى الإيراني ؟

في تصريحات نشرت على وسائل الإعلام الحكومية وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال آية الله علي خامنئي: "نحن لا نسعى إلى الحرب ، ولا هم أيضا يسعون لها".

لكنه أكد تمسك طهران بموقفها في عدم التفاوض مع الولايات المتحدة حول صفقة نووية لتحل محل تلك التي انسحب منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي العام الماضي.

ماذا عن الحادث في الخليج؟

ولم ترد سوى تفاصيل بسيطة عن الحادث، الذي قيل إنه وقع في وقت مبكر يوم الأحد داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، شرق إمارة الفجيرة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أربع سفن تجارية استُهدفت في "هجوم تخريبي" بالقرب من ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز.

ولم تقع إصابات لكن السعودية قالت إن اثنتين من سفنها تضررت "بشكل كبير". وكانت ناقلة أخرى مسجلة في النرويج بينما كانت السفينة الرابعة تحمل علم الإمارات.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤول لم تكشف عن هويته أن محققين عسكريين أمريكيين اكتشفوا ثغرات كبيرة في جميع السفن ويعتقدون أنها نجمت عن عبوات ناسفة. كما لم يوضحوا كيفية الربط بين إيران والحادث.

ماذا كان رد الفعل؟

وقد طالبت إيران، التي تنفي أي تورط في استهداف الناقلات، بإجراء تحقيق كامل، ووصفت الحادث بأنه "مقلق".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مع رجال دين يوم الاثنين "إن شاء الله ستمر هذه الفترة العصيبة علينا بمجد ورؤوسنا مرفوعة ، وسنهزم العدو" ، مضيفا أن البلاد "عظيمة جدا لدرجة يتعذر معها على أي مخلوق أن يخوفها".

ونفى ترامب تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز يشير إلى أن الجيش لديه خطط لإرسال نحو 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط في حالة مهاجمة إيران للقوات الأمريكية هناك أو تسريع العمل على ترسانتها النووية.

وقال ترامب بعد يوم من تحذيره لإيران بأنها "ستعاني الويلات" إذا فعلت أي شيء: "لم نخطط لذلك. نأمل ألا نضطر لذلك، لأننا إذا اضطررنا، فسنرسل جحيما من الجنود أكثر من الرقم الذي يتحدثون عنه بكثير".

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت سابقا من أن "إيران أو وكلائها" قد يستهدفون حركة النقل البحري في المنطقة ، وفي الأيام الأخيرة، نشرت سفنا حربية لمواجهة "المؤشرات الواضحة" للتهديدات الإيرانية.

لكن إيران وصفت هذه المزاعم بأنها محض هراء.

وفي وقت سابق، قال الحوثيون الذين تدعمهم إيران في اليمن إنهم نفذوا هجمات بطائرات بدون طيار على خط أنابيب نفط سعودي رئيسي، ووصف وزير الطاقة السعودي الحادث بأنه عمل إرهابي.