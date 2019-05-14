مصدر الصورة Alamy Image caption وقعت الحادثة في مطار دورتموند الاثنين

صدمت عاملة في مطار ألماني بالخطأ طائرة المستشارة أنغيلا ميركل بشاحنة، ما أجبرها على تأخير رحلة عودتها إلى برلين.

وكانت العاملة تسوق شاحنة لنقل الأمتعة والحقائب عندما توقفت لالتقاط صورة لطائرة ميركل.

بيد أنها لم تسحب مقبض فرامل الشاحنة اليدوي فاندفعت لتصطدم بمقدمة الطائرة، بحسب تقرير مجلة دير شبيغل.

وقد اضطرت ميركل إلى العودة إلى برلين بطائرة مروحية وترك طائرتها كي يقوم التقنيون بتحديد حجم الأضرار التي أصابتها لإصلاحها.

وأشارت دير شبيغل إلى أن سائقة الشاحنة قد فرحت لرؤية علامة "جمهورية ألمانيا الاتحادية" على الطائرة وقفزت من شاحنتها أثناء السياقة لالتقاط صورة لها.

ولم تكن ميركل في الطائرة لحظة وقوع الحادث، بل كانت في رحلة عودتها من زيارة لجامعة في فوبرتال القريبة من دورتموند.

وتواجه الحكومة الألمانية حاليا شحا في عدد الطائرات المستخدمة لديها في أعقاب عدد من الحوادث في أسطولها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخلفت ميركل عن حضور افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين إثر اضطرار طائرتها للهبوط ثانية بعد وقت قصير من اقلاعها من برلين.

وقد عانت الطائرة من مشكلة في نظام الاتصالات، واضطرت المستشارة الألمانية إلى السفر لحضور القمة على متن طائرة تجارية.

وقبل شهر، اضطر وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إلى الهبوط في إندونيسيا وهو في طريقه لحضور اجتماع صندوق النقد الدولي بسبب تسلل قوارض وقضمها الأسلاك الكهربائية في الطائرة.