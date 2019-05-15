مصدر الصورة Polizei Dusseldorf

سرق أحد هواة جمع السيارات سيارة فيراري تبلغ قيمتها مليوني يورو (1.7 مليون جنيه إسترليني ، 2.2 مليون دولار) مستغلا إعطاءه فرصة تجريب قيادتها.

وقالت الشرطة في مدينة دوسلدورف الألمانية إن المشتبه به أبدى اهتماما بشراء سيارة فيراري من طراز - 288 جي تي أو- المصنعة عام 1985.

وجاء المشتبه به بسيارة أجرة إلى وكالة بيع السيارات، وبعد ساعتين من انتهاء تجربة القيادة، حان الوقت لمبادلة السيارات.

لكن عندما خرج البائع من السيارة، سرعان ما فر المشتري المفترض بها بأقصى سرعة واختفى.

وعُثر فيما بعد على السيارة في مرآب.

وتقول الشرطة إن "السيارة التاريخية" تقدر قيمتها بأكثر من مليوني يورو.

ويقول موقع وكالة بيع السيارات على الإنترنت، إن السيارة كانت في السابق مملوكة لبطل سباقات فورميولا وان السابق الإيرلندي، إدي إيرفين، الذي مثل شركة فيراري في سباقات فورميولا ون بين عامي 1996 و 1999.

وتُعرض عادة السيارات المماثلة بأسعار تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه إسترليني أو ما يزيد عن 3 ملايين دولار في الولايات المتحدة، وتباع غالبا من خلال مزادات متخصصة مثل مزادات سوذبيز.

ولحسن الحظ، اجتذبت السيارة المميزة بلونها الأحمر الإيطالي "روسو كورسا" الكثير من الاهتمام، مما عجل العثور عليها إذ تمكن الكثيرون من التعرف عليها بعد أن ناشدت الشرطة الناس للإدلاء بشهاداتهم، وعثر عليها بالفعل مساء الثلاثاء.

ووجدت السيارة مخبأة في مرآب في بلدة غريفينبرويش، ليس بعيدا عن وسط مدينة دوسلدورف.

مصدر الصورة Polizei Dusseldorf Image caption عممت الشرطة صورة للمشتبه به أثناء تفحصه للسيارة قبل سرقتها

لكن على الرغم من العثور على السيارة ما زال اللص حرا طليقا، وقد عممت الشرطة صورة له أثناء تفحصه للسيارة قبل سرقتها.

وقال المدير الإداري لوكالة بيع السيارات لصحيفة ويستدويتش أليمين تزايتونغ إن الرجل تبادل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني مع الوكالة على مدار عدة أسابيع.

وقال برنهارد كيركلو للصحيفة إن السيارة لا يمكن بيعها في السوق لأنها "مميزة للغاية".

وقال إن المطلعين، وهم المشترون الحقيقيون الوحيدون لمثل هذه السيارات النادرة، يعرفون على الفور أنها كانت السيارة المسروقة، لأن جميع السيارات المباعة من مثل هذا الطراز معروفة جدا لهم.

وقد صنعت شركة فيراري 272 سيارة فقط من هذا الطراز في العالم.