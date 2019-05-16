ملك بلجيكا السابق يواجه غرامة اذا رفض فحصا للحامض النووي

مصدر الصورة AFP Image caption تدعي الفنانة البلجيكية ديلفين بويل أن الملك السابق البرت الثاني هو والدها

قضت محكمة استئناف في بلجيكا بأن على الملك السابق ألبرت الثاني أن يدفع مبلغ 5 آلاف يورو يوميا في حال رفضه الخضوع لاختبار أبوة بالخامض النووي.

وكان الملك السابق قد رفض الخضوع لهذا الفحص في شباط / فبراير الماضي في قضية تهدف إلى اثبات بأنه استولد بنتا في ستينيات القرن الماضي.

وأمرت المحكمة في بروكسل الملك السابق البالغ من العمر 84 عاما بتوفير نموذج من لعابه خلال 3 شهور، وخلافا لذلك سيعتبر والد ديلفين بويل البالغة من العمر 50 عاما.

وينفي الملك السابق ادعاءات البنوة هذه.

وكانت شائعات قد انتشرت في عام 1999 في كتاب تناول حياة زوجته الملكة تقول إنه أب لبنت غير شرعية. وأدت تلك الشائعات إلى اندلاع فضيحة كبرى وإلى انتشار الأقاويل على نطاق واسع في بلجيكا.

مصدر الصورة Corbis via Getty Images Image caption ادعت ديلفين بويل أن الملك البرت الثاني هو والدها في عام 2005

وكانت بويل ادعت رسميا للمرة الأولى بأن الملك ألبرت هو والدها في مقابلة أجرتها عام 2005.

وقالت والدتها، البارونة سيبيل دي سيليس لونغشامب، إنها كانت على علاقة عاطفية بالملك بين عامي 1966 و1984 قبل تتويجه ملكا وعندما كان لقبه أمير لييج ألبرت.

ولكن، وبعد وفاة شقيقه الأكبر في عام 1993 عن 62 عاما، اعتلى ألبرت العرش بشكل غير متوقع.

واحتفظ ألبرت بمركزه حتى تموز / يوليو 2013 عندما أعلن نيته التخلي عن العرش لأسباب صحية، وخلفه ابنه فيليب. ويقال إنه ما زال يستلم راتبا سنويا يقدر بمليون يورو.

وبعد وقت قصير من ذلك، رفعت بويل دعوى قضائية طالبة باثبات بنوتها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من عام 1969 للملك والملكة وأولادهما أستريد ولوران وفيليب

وكان الملك السابق قد رفض الخضوع لفحص الحامض النووي في وقت سابق من العام الحالي

وكان القضاء قد منحه مهلة لا تزيد عن 3 شهور للخضوع لهذا الفحص، قائلا إنه لو رفض ذلك فإن بويل ستعتبر رسميا ابنته وتستحق حصة في إي إرث قد يتركه.

يذكر أن النظام البلجيكي نظام ملكي دستوري لا يتمتع فيه الملك إلا بسلطات رمزية.

من هو الملك ألبرت الثاني؟