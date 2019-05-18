حكاية الكلب الأعرج الذي أنقذ رضيعا دُفن حيا

مصدر الصورة KHAOSOD Image caption الكلب بينغ بونغ

أنقذ كلب في شمال تايلاند رضيعا دفنته أمه المراهقة حيا، بحسب تقارير محلية.

وقالت التقارير إن الأم البالغة من العمر 15 عاما عمدت طوال فترة الحمل إلى إخفائه عن والديها.

وأثار الكلب بينغ بونغ الانتباه بنباحه وحفره في حقل بقرية بان نونغ خام. ويقول صاحب الكلب إنه شاهد ساق الرضيع تظهر من التراب.

غرامبي كات: نفوق القطة الأسطورة التي حازت شهرة عالمية

الكلب كالام الذي تبلغ قيمة إرثه الفني 2 مليون جنيه استرليني

وقد هرع السكان المحليون بالرضيع إلى مستشفى حيث قام الأطباء بفحصه وتنظيفه قبل أن يعلنوا أنه بصحة جيدة.

وقال أوسا نسيخا، صاحب الكلب، إن بينغ بونغ يعاني عرجا منذ فقد القدرة على استعمال ساق بعد أن صدمته سيارة.

مصدر الصورة KHAOSOD Image caption بينغ بونغ يعاني عرجا منذ أن صدمته سيارة

وقال نسيخا لصحيفة خاوسود:" لقد احتفظت به لأنه وفي للغاية، ومطيع، ويساعدني دائما عندما أذهب للحقل في رعاية الماشية، وهو محبوب من القرية كلها، إنه مذهل".

ووجهت إلى الأم الصغيرة تهمتا إهمال رضيع ومحاولة قتل.

وقال بانوات بوتاكام، وهو ضابط شرطة في مركز شرطة شوم فونغ، لصحيفة بانكوك بوست إن الأم الآن تحت رعاية والديها وطبيب نفسي.

وأضاف قائلا "إنها نادمة على ما فعلت". وتفيد التقارير بأن والدي الفتاة قررا تربية الطفل.