أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب افريقيا

مصدر الصورة AFP

أظهر مقطع فيديو تعرض نجم هوليود أرنولد شوارزنيغر لهجوم بعدما ركله شخص في ظهره خلال مشاركته في حدث رياضي في جنوب إفريقيا.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا السابق شوارزنيغر (71 عاما)، وهو أمريكي من أصل نمساوي، يلتقط صورا سيلفي مع معجبيه خلال مسابقة "أرنولدكلاسيك" للقفز بالحبال عندما تلقى ضربة مباغته على ظهره.

وتمكن الحرس الخاص بشوارزنيغر على الفور من القبض على الشخص المعتدي وتقييده.

وشكر شوارزنيغر معجبيه على تويتر وطمأنهم على صحته، مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Schwarzenegger And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA — Arnold (@Schwarzenegger) ١٨ مايو ٢٠١٩

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة بشكل سريع على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه الرجل وهو يقفز في الهواء ويركل شوارزنيغر من الخلف.

وتعثر نجم فيلم "المدمر" مندفعا إلى الأمام جراء الركلة المباغتة بينما سقط المهاجم على الأرض، ليقوم حرسه الشخصي بإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة.

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وكتب شوارزنيغر تغريدة على تويتر حيث يتابعه 4 شخص، قال فيها "أعتقدت في بادئ الأمر أن حشدا من المعجبين تدافع نحوه، وهذا أمر يحدث دوماً، وقد أدركت فقط أنني تعرضت للركل عندما رأيت الفيديو مثلكم جميعاً".

وحث في وقت لاحق الحضور على التركيز على الحدث الرياضي واللاعبين لا الهجوم.

وكتب على تويتر: "لدينا 24 ألف رياضي هنا في جنوب افريقيا من جميع الأعمار للمشاركة في ارنولد سبورتس دعونا نلقي هذا الضوء عليهم".

وتقام مسابقة "أرنولد كلاسيك إفريقيا" في شهر مايو/أيار من كل عام، وتضم العديد من المسابقات من بينها: كمال الأجسام والرياضات القتالية.