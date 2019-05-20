مصدر الصورة FINDERS KEEPERS GOLD PROSPECTING Image caption قطعة الذهب أكبر قليلا من علبة السجائر، لكنها ذات كثافة عالية

استخرج رجل أسترالي كتلة من الذهب وزنها 1.4 كغم باستخدام جهاز للعثور على المعادن، أثناء تجوله في حقول الذهب في صحراء استراليا الغربية.

ونشر أحد محلات الذهب في منطقة كالغورلاي صورة للقطعة الذهبية، التي تُقدر قيمتها بـ مئة ألف دولار أسترالي.

ولم يُفصح عن هوية مكتشف القطعة، لكن صاحب المحل الذي نشر الصورة، مات كوك، قال لـ بي بي سي إنه أحد الهواة المحليين.

ويقول خبراء إن مثل هذه الاكتشافات تتكرر عدة مرات في العام.

ويُنقب عن حوالي ثلاثة أرباع الذهب الأسترالي في منطقة كالغورلاي أو في المناطق التي حولها.

ويمتلك كوك متجرا لبيع مستلزمات التنقيب على الذهب. وقال إن الرجل عثر على قطعة الذهب بين شرائح ملحية، على عمق 45 سنتيمتر تحت سطح الأرض.

وتابع: "دخل إلى المحل، وفي يده قطعة الذهب، فارتسمت الابتسامة على وجهي. حجمها أكبر قليلا من علبة السجائر، وكثافتها كانت رائعة. كانت ثقيلة جدا".

ويقول البروفيسور سام سبيرنغ، رئيس كلية التنقيب في جامعة كيورتن، إنه يشيع العثور على قطع أصغر من الذهب في هذه المنطقة.

وأضاف: "أغلب القطع التي يتم العثور يقل حجمها عن نصف أوقية، لكنها تكون موجودة بشكل مستمر".