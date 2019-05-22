عامل رعاية اجتماعية يرث قصرا في انجلترا بموجب فحص الحمض النووي

مصدر الصورة CORNWALL LIVE

ورث عاملٌ سابق في مجال الرعاية الاجتماعية قصرا بعدما أثبتت فحوص الحمض النووي أنه الوريث الشرعي لصاحب العقار.

ولم يكتشف جوردان أدلارد روغرز، 31 عاما، أن أباه كان هو تشارلز روغرز إلا بعد وفاة الأخير في 2018، حسبما أفاد موقع كورنوول لايف الإخباري.

وظلت أسرة روغرز تعيش لأجيال في قصر مساحته 1,536 فدانا فيما بين منطقتي هيلستون وبورثليفن.

وكانت الأسرة وهبت العقار لمؤسسة التراث القومي عام 1974 في مقابل أن يُسمح لأفرادها بالعيش فيه مدة 1000 عام.

وعلم أدلارد منذ أن كان في سن الثامنة أن روغرز ربما كان أباه، وخاض عدة محاولات غير ناجحة لعمل فحوص الحمض النووي لإثبات ذلك.

وقال أدلارد إنه بعد وفاة والده بات قادرا على اتمام الفحوص.

مصدر الصورة CORNWALL LIVE/JORDAN ALDARD ROGERS Image caption يمكن إدراك الشبه الواضح بين الشخصيتين في صورة فوتوغرافية لتشارلز روغرز في شبابه

وكشف تحقيق أُجري الأسبوع الماضي أن روغرز قضى 40 عاما مدمنا للمخدرات ووحيدا قبل وفاته في سيارته إثر تناوله جرعة مفرطة من الهيروين.

وكان أخُ تشارلز روغرز طيارا في سلاح الجو الملكي، وكان أبوه قائدا في البحرية الملكية، و"من ثمّ كان عليه أن يملأ فراغا كبيرا" على حد تعبير أدلارد.

وأضاف الوريث "لقد كان تشارلز تحت ضغوط لمواكبة نجاحات أخيه وأبيه، لكنه كان مختلفا عنهما وكانت روحه حرة طليقة تأبى الامتثال".

وأحرز العقار أموالا من الاستثمارات في سوق الأسهم والبورصة ومن استئجار مساحات من الأراضي للمزارعين المحليين.

مصدر الصورة CORNWALL LIVE Image caption يخطط أدلارد روغرز لإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة سكان منطقتي بورثليفن وهيلستون المجاورتين

وأعلن أدلارد روغرز لموقع كورنوول لايف أنه يخطط لتدشين مؤسسة خيرية لمساعدة سكان منطقتي بورثليفن وهيلستون المجاورتين بثروته التي اكتشفها مؤخرا.

وقال أدلارد: "يقول الناس إنني محظوظ، لكنني كنت لأقايض بأي شيء مقابل العودة بالزمن للوراء حيث تشارلز لا يزال حيا وإخباره أنني ابنه؛ فلربما كان اتخذ مسلكا مغايرا".