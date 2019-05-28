"الروح القدس" ينقذ سائقا من غرامة بسبب تجاوز السرعة في ألمانيا

مصدر الصورة Viersen District Police Image caption حثت الشرطة السائق على تفهم هذه "العلامة الإلهية" والقيادة بسرعة مناسبة في المستقبل

نجا سائق في ألمانيا تخطى السرعة القانونية أثناء القيادة من دفع غرامة قيمتها 105 يورو عندما "تشفّعت" له حمامة بيضاء.

كانت كاميرات مراقبة السرعة على الطريق قد التقطت صورة للسائق، غير أن هويته لم تتضح بسبب حمامة تصادف طيرانها ناشرة جناحيها.

وقال بيان للشرطة يتسم بخفة الظل إنه ربما "ليست مصادفة أن يتدخل الروح القدس"، في إشارة إلى الحمامة كرمز يحمل دلالة إلهية في الديانة المسيحية.

وأضاف البيان : "تفهمنا الرمزية وتركنا السائق المخالف للسرعة يمضي في سلام هذه المرة".

بيد أن مسؤولين في مدينة فيرسين، التي تقع على مقربة من الحدود الغربية الألمانية، قالوا : "نتمنى أن يتفهم السائق المخالف للسرعة، الذي تمتع بالحماية، هذه الإشارة (من السماء) ويقود بسرعة مناسبة في المستقبل".

وقالت الشرطة إن السائق كان يسير بسرعة 54 كيلومترا في الساعة على امتداد طريق حُددت السرعة القصوى فيه بـ 30 كيلومترا في الساعة.

ونظرا لالتقاط صورة للسيارة فقط، وليس للسائق، كان من المحتمل أن يتعرض لغرامة قدرها 105 يورو "والفضل في ذلك يعود إلى الملاك الحارس ذي الريش الذي نشر أجنحته للعناية فيما يبدو".

وأضافت شرطة فيرسين في دعابة واضحة، أن الحمامة كان ينبغي أيضا تغريمها بسبب طيرانها بسرعة كبيرة في منطقة محظورة.

وقالت الشرطة: "نظرا لأننا لا نعرف أين ستكون في يوم عيد العنصرة (عيد في المسيحية) المقبل، سنجعل الرحمة تسلك طريقها بدلا من العدالة هنا أيضا".