ترامب: لم أصف ميغان ماركل بـالكريهة

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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه دوقة ساسكس ميغان ماركل بـ"الكريهة" رغم التعليقات المسجلة.

وقال ترامب في تغريدة نشرها يوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"لم أنعت ميغان ماركل بالكريهة"، مضيفا:"إنها تلفيقات من قبل وسائل إعلام الأخبار المزيفة".

وأدلى ترامب بتصريحاته حول الدوقة، زوجة الأمير هاري دوق ساسكس، في مقابلة مع صحيفة صن البريطانية قبل زيارة رسمية له إلى المملكة المتحدة.

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وكانت دوقة ساسكس، الممثلة الأمريكية السابقة، من أشد منتقدي ترامب.

ودعمت منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، في انتخابات الرئاسة عام 2016، ووصفته بأنه "مثير للانقسام" و "كاره للنساء".

وقال ترامب ردا على سؤال حول تعليقات ماركل خلال مقابلته مع صحيفة صن، إن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها بهذه التصريحات.

كما أضاف "لم أكن أعرف ذلك، ماذا يمكنني أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها كانت كريهة".

ومضى يقول إنه كان سعيدا لأنها انضمت إلى العائلة المالكة وإنها مؤهلة لتكون أميرة "جيدة جدا".

وقال "إنه أمر لطيف، وأنا متأكد من أنها ستؤدي مهامها على أكمل وجه" .

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ونشرت صحيفة صن يوم السبت تسجيلا صوتيا للمقابلة على موقعها الإلكتروني.

وبعد نفي ترامب على تويتر في اليوم التالي لنشر المقابلة، أشار العديد من المعلقين إلى أن هذه التصريحات مسجلة على شريط.

وأنجبت الدوقة المتزوجة من الأمير هاري أول طفل لهما في شهر مايو/ أيار الماضي، وتقضي الآن إجازة الأمومة ما يعني أنه من غير المتوقع أن تلتقي بترامب خلال زيارته المزمعة لبريطانيا التي تبدأ الاثنين.