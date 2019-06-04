مصدر الصورة Getty Images Image caption بومبيو وزير خارجية أمريكا واغنازيو كاسيس وزير خارجية سويسرا

حذر وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، سويسرا من علاقاتها الوثيقة في مجال الأعمال مع الصين، قائلا في مقابلة صحفية، إنها ستعرض نفسها لانتهاك خصوصيتها، إذا سمحت للشركات الصينية بمساعدتها في إنشاء البنى التحتية.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أبلغت حلفاءها بألا يستعينوا بشركة هواوي التكنولوجية، في إنشاء شبكات اتصالات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، أو باستخدام معداتها، لأن الشركة قد تسمح للصين بالتجسس على البيانات والاتصالات الحساسة.

وتنفي هواوي أنها وسيلة للاستخبارات الصينية، أو يمكن أن تكون كذلك،

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة (نيو زيورخر تسايتونغ): "يولي السويسريون اهتماما كبيرا بحماية خصوصيتهم، منذ فترة طويلة".

وأضاف موجها حديثه إليهم: "إذا تعاملتم مع التكنولوجيا الصينية، فإنكم ستمدون الحزب الشيوعي الصيني بمعلوماتكم. وستنتهي خصوصيتكم".

وأثنى بومبيو في المقابلة، التي نشرت الثلاثاء، على سويسرا، التي تقوم بدور الوسيط الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، ووصفها بأنها بلد يتمتع بتقاليد ديمقراطية عريقة، وبسيادة القانون، ويرؤية للعالم وكيف يجب أن يعمل، مماثلة لأمريكا.

وقال بومبيو، متحدثا عن زيارته إلى سويسرا التي استغرقت أربعة أيام وانتهت الاثنين: "نحن نعمل معا في قضايا أمنية مهمة".

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وكان الرئيس السويسري، يولي ماورير، قد التقي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، كما قابل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في أبريل/نيسان في بكين.

وقال ماورير في واشنطن إن سويسرا اختارت مسارا مختلفا في التعامل مع الصين، مفضلة الدعوة إلى القيم التي تتبناها مباشرة مع بكين.

وأضاف أن سويسرا منعت جميع الشركات الأجنبية من مدها بأي خدمات أو معدات خاصة ببناها التحتية الحساسة، لكن شركة هواوي موجودة بالفعل في السوق التجاري الخاص.

ويتوقع أن يطالب الرئيس ترامب، خلال زيارته الحالية إلى لندن، خليفة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بمنع هواوي من المشاركة في إنشاء شبكات الجيل الخامس للاتصالات، المعروفة بـ5G.

وقال وزير الأمن البريطاني، بن ولاس، إن بريطانيا لم تتخذ قرارا نهائيا بعد باستخدام تكنولوجيا هواوي أو رفضها.