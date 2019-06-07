ثمرة تُباع في مزاد علني بتايلاند بنحو 50 ألف دولار أمريكي

مصدر الصورة Chaiwat Subprasom/SOPA Images/REX/Shutterstock Image caption ثمرة دوريان على عرش "ملك الفاكهة"

بيعت في مزاد خيري في تايلاند ثمرة دوريان فاخرة، بعد أن حازت على لقب "ملك الفاكهة"، مقابل 1.5 مليون باهت (48 ألف دولار).

وتنقسم الآراء حول ثمرة دوريان، إذ يرى البعض أنها "ملك الفاكهة" بينما يرى آخرون أنها الفاكهة ذات الرائحة الأسوأ على الإطلاق.

ولكن ما قيمتها؟ يبدو أن أحد محبي الطعام التايلاندي الأثرياء أجاب على هذا السؤال يوم السبت الماضي.

ثمرة دوريان الشائكة تعد صنفا من الطعام الفاخر في معظم أنحاء آسيا، ولكنها كذلك مثيرة للجدل، فإما أنك تحبها أو تكرهها بشدة.

وبسبب رائحتها الكريهة النفاذة، تُمنع دوريان في المواصلات العامة والفنادق والطائرات في بعض البلدان.

ووفقا لتقارير إعلامية، قُطفت الثمرة الفاخرة من إحدى المزارع المحلية لكي تباع في مهرجان "ملك دوريان" في تايلاند قبل يوم واحد فقط من موعد المهرجان.

وقال منظمو المهرجان إنه في الوقت الذي قد تكلفك ثمرة دوريان من النوعية الجيدة ما بين 50 إلى 100 دولار، فإن المبلغ المذهل الذي دفع نهاية الأسبوع الماضي كان ضعف السعر القياسي السابق الذي حققته في تاريخ المزاد.

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ومن الأخبار الطريفة المتعلقة بثمرة دوريان:

اضطرت طائرة إلى الهبوط في إندونيسيا بسبب شكاوى الركاب بشأن شحنة من الفاكهة المنقولة في منطقة التخزين في الطائرة.

جرى إخلاء مبنى في جامعة في أستراليا من كافة الطلاب والمدرسين بسبب الرائحة الكريهة الصادرة عن ثمرة دوريان متعفنة، اعتقدوا في البداية أنها رائحة ناجمة عن تسريب غاز.