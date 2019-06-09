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قالت شرطة مقاطعة لانكشير البريطانية، إن امرأة توفيت في المستشفى متأثرة بإصابتها بعد أسبوع من تعرضها لعضة كلب.

وكانت شارون جينينغز، البالغة من العمر 55 سنة، تمشي على خطوط السكك الحديدية القديمة في منطقة بروكفيلد، في بلدة بريستون ، في 31 مايو/ أيار عندما بدأ كلبها بالعراك مع كلب آخر.

وتقول الشرطة إنها تعرضت لمهاجمة الكلب الآخر أثناء محاولتها فض العراك بين الكلبين، وإن الكلب قد عضها في رقبتها وفي يدها.

وتحاول الشرطة التوصل إلى مكان الكلب المهاجم، الذي وصف بأنه كلب أرقط أسود وأصهب متوسط الحجم، ومالكه رجل ذو شعر خفيف أشيب.

وناشدت الشرطة الرجل، الذي قيل إنه كان يرتدي سترة زرقاء من الصوف، أن يتصل بها.

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وقال المحقق كريس ويلارد: "عواطفنا مع عائلة شارون وأصدقائها في هذا الوقت المؤلم والعصيب".

وأضاف "نعمل بجد لمعرفة ما حدث بدقة، ولكن نحتاج من كل من لديه معلومات تزويدنا بها في أقرب وقت ممكن."

وقالت الشرطة إن جينينغز كانت تنزه كلبها في الخارج بين الساعة السادسة والساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش.

كما تقول الشرطة إنه عثر على جينينغز مريضة في منزلها في 3 يونيو/ حزيران ونُقلت إلى مستشفى رويال بريستون، حيث توفيت بعد أربعة أيام.