معركة نورماندي واحتفالات المسلمين بعيد الفطر في صور الأسبوع

  • 9 يونيو/ حزيران 2019

مختارات من أفضل صور الأخبار التي التقطت من حول العالم الأسبوع الماضي.

مصدر الصورة Amy Shore
Image caption أقيمت احتفالات بمناسبة تضحيات أولئك الذين لقوا حتفهم في إنزال نورماندي، قبل 75 عاما. وكانت عملية إنزال نورماندي، في شمال فرنسا، أكبر عملية برية وجوية وبحرية مشتركة في التاريخ وشهدت بداية الحملة لتحرير شمال غرب أوروبا الذي كان يحتله النازيون.
مصدر الصورة Paula Bronstein / Getty Images
Image caption احتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الفطر الأسبوع الماضي، هنا امرأتان تلتقطان صورة شخصية على شاطئ تالو كابو في تايلاند.
مصدر الصورة Victoria Jones / AFP
Image caption ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر باكينغهام خلال زيارته الرسمية للبلاد.
مصدر الصورة Kevin Frayer / Getty Images
Image caption يجمع رجلان "عسل الجرف البري" من خلايا النحل في ممر ضيق بالقرب من مانغشي في الصين. ويستخدم جامعو العسل الدخان لتشتيت نحل العسل العملاق الذي يقطن جبال الهيمالايا، لكنهم غالباً ما يتعرضون للسع مرارا أثناء محاولتهم استخراج العسل.
مصدر الصورة Kim Won Jin / AFP
Image caption تأجيل الألعاب الجماهيرية،أهم حدث دعائي في كوريا الشمالية، بعد انتقادات زعيم البلاد كيم جونغ أون لها يوم الاثنين لـ "عدم وجود روح إبداعية".
مصدر الصورة Rafael Marchante / Reuters
Image caption صورة في وضعية فريدة للاعب كرة القدم الهولندي ممفيس ديباي، في نصف نهائيات كأس الأمم الأوروبية أمام فريق إنجلترا.
مصدر الصورة Al Drago / Reuters
Image caption نقل غزال أمريكي كبير من النوع الذي يعرف بـ"موظ"، إلى مكتب عضوة مجلس الشيوخ الأمريكية جين شاهين، قبل حفل الاستقبال السنوي العاشر لمدينة نيو هامبشاير في مبنى الكابيتول هول (الكونغرس الأمريكي) في واشنطن
مصدر الصورة Ian Forsyth / Getty Images
Image caption تُغسل الخيول من قبل أصحابها في نهر عدن في اليوم الأول من معرض أبلبي للخيول في كمبريا، في بريطانيا. المعرض هو تجمع سنوي يقدم فعاليات للغجر والمسافرين.
مصدر الصورة Diana Sanchez / AFP
Image caption أقيم مهرجان الاقتتال بالطماطم السنوي العاشر، والمعروف باسم توماتينا، في مدينة سوتامارشان في كولومبيا. وهو يقام سنويا بمناسبة نهاية موسم قطف الطماطم.
مصدر الصورة Joel Carrett / EPA
Image caption جوزيه بيكر، كاريزما بيل، كارمن غيديت، ديكودا سيكريت وجاكي سانت هايد، يلتقطون صورة في دار أوبرا سيدني لإطلاق عرض سيدني للمثليين "ماردي غرا وورلدبريد".

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