معركة نورماندي واحتفالات المسلمين بعيد الفطر في صور الأسبوع

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أقيمت احتفالات بمناسبة تضحيات أولئك الذين لقوا حتفهم في إنزال نورماندي، قبل 75 عاما. وكانت عملية إنزال نورماندي، في شمال فرنسا، أكبر عملية برية وجوية وبحرية مشتركة في التاريخ وشهدت بداية الحملة لتحرير شمال غرب أوروبا الذي كان يحتله النازيون.