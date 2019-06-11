مصدر الصورة General Directorate of General Security Image caption قالت السلطات الإيرانية إن زكا قضى ثلث عقوبته

أطلقت السلطات الإيرانية سراح رجل الأعمال اللبناني نزار زكا المعتقل بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، حسب مديرية الأمن العام اللبناني.

وتوجه زكا، وهو مقيم أصلا في الولايات المتحدة، على متن طائرة إلى بيروت.

وكان خبير تقنيات المعلومات قد اعتقل أثناء زيارته إيران عام 2015.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن العفو عن زكا جاء بناء على طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون، لكن التلفزيون الرسمي الإيراني نسب إلى مصادر رسمية القول إن "العفو جاء بعد تدخل حسن نصر الله زعيم حزب الله".

وزكا هو واحد من عدة مواطنين أجانب وآخرين يحملون جنسيات مزدوجة اعتقلوا في إيران في السنة الأخيرة بتهم التجسس.

وبين المعتقلين، باقر نمزي و سياماك نمزي، المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة ونجله، وحكم عليهما بالسجن 10 سنوات، وكارين وفاداري وعفارين نيساري، وهما زوجان يملكان معرضا فنيا وحكم عليهما بالسجن لمدة 16 و 27 سنة.

وحُكم أيضا على طالب الدكتوراه زيو وانغ الذي كان يجري أبحاثا أكاديمية بالسجن 10 سنوات.

ويعد زكا أحد النشطاء المدافعين عن حرية الإنترنت في لبنان.

وكان قد سافر من الولايات المتحدة حيث يقيم إلى طهران لحضور مؤتمر دولي عن المرأة في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2015 بدعوة من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة شاهين دوخت مولافاردي.

وقد اعتقل زكا في المطار أثناء مغادرته طهران ثم نقل إلى سجن إيفين حيث وضع في عزل انفرادي لمدة عام تقريبا.

وفي أكتوبر/تشرين أول عام 2016 قالت محكمة الاستئناف إن زكا حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التعاون مع دولة معادية، وثبت الحكم في أكتوبر/تشرين أول عام 2017.

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي قالت ملافردي لوكالة أسوشييتد برس إن حكومة الرئيس حسن روحاني لم توافق على حكم السجن بحق زكا، وأضافت "عملنا كل ما بوسعنا لكننا لم نستطع منع سجنه".

وعلم في الأسبوع الماضي أن الرئيس اللبناني طلب من السلطات الإيرانية العفو عن زكا بمناسبة نهاية شهر رمضان، ووافقت المحكمة على ذلك لأن المتهم قضى ثلث محكوميته وكان حسن السلوك.