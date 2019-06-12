من ربح الجائزة الكبرى لليانصيب الأوروبي بقيمة 123 مليون إسترليني؟

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فاز حامل تذكرة يانصيب، تم شراؤها في بريطانيا، بالجائزة الكبرى باليانصيب الأوروبي (يورو مليونز)، وقيمتها 123 مليون جنيه إسترليني.

وهذه هي ثالث أضخم جائزة يانصيب أوروبي يتم ربحها في بريطانيا منذ إطلاق اللعبة في عام 2004.

ولم يعلن بعد عن اسم الفائز، وليس معلوما إن كان شخصا منفردا أم عائلة أم مؤسسة.

وإذا كان الفائز شخصا منفردا، فسينضم إلى قائمة صحيغة الصنداي تايمز لأغنى 1000 شخص في المملكة المتحدة.

وكان الزوجان كولين وكريس وير، وهما من اسكتلندا، قد ربحا مبلغ 161 مليون جنيه في عام 2011، بما جعلهما الفائزين بأضخم جائزة يانصيب في تاريخ المملكة المتحدة.

وعقب الفوز بالجائزة، تبرع الزوجان - اللذان أعلنا في أبريل/ نيسان الماضي نيتهما الطلاق - بمبلغ مليون جنيه إسترليني للحزب الوطني الاسكتلندي.

مصدر الصورة AFP Image caption كولين وكريس وير ربحا 161 مليون جنيه عام 2011

وفي عام 2012، فاز الزوجان أدريان وجيليان بيفورد بمبلغ 148 مليون جنيه إسترليني، واستثمرا جزءا من المبلغ في محل لبيع الإسطوانات. وانفصلا بعد سنة من فوزهما باليانصيب.

ومع أن "يورو مليونز" تلعب في 9 دول أوروبية، إلا أن 4 من الجوائز الكبرى سجلت في بريطانيا.

وكانت أعلى قيمة للجائزة في عام 2019 قبل السحب الأخير 114.9 مليون جنيه، والتي فاز بها شخص من أيرلندا الشمالية في رأس السنة الجديدة.