انقطاع الكهرباء عن عموم الأرجنتين وأوروغواي

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أدى حدوث عطل كهربائي كبير إلى انقطاع التيار عن عموم الأرجنتين وأوروغواي، وبعض المناطق في البرازيل وباراغواي.

وقالت وسائل الإعلام الأرجنتينية إن انقطاع التيار الكهربائي حدث بعد فترة وجيزة من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، مما تسبب في توقف حركة القطارات وتعطل إشارات المرور.

وجاء ذلك بينما كان يستعد المواطنون في مناطق بالأرجنتين للذهاب إلى مراكز اقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية.

وقالت شركة "إديسور" للطاقة عبر حسابها على تويتر: "عطل كبير أصاب نظام الربط الكهربائي مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الأرجنتين وأوروغواي".

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وأشار وزير الطاقة الأرجنتيني، غوستافو لوبيتيغوي، إلى أن سبب انقطاع التيار الكهربائي لم يُعرف بعد.

وقدرت وزارة الحماية المدنية أنه يمكن إعادة بعض الخدمة في غضون نحو سبع أو ثماني ساعات.

وقالت "إديسور" إنه جرى إعادة الكهرباء إلى مناطق من بوينس آيرس، وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك مطارين يعملان على مولدات كهربائية في العاصمة.

وقالت شركة الطاقة في أوروغواي في تغريدة إن الطاقة قد أعيدت إلى المناطق الساحلية.

ويبلغ إجمالي عدد سكان الأرجنتين وأوروغواي نحو 48 مليون نسمة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قدرت وزارة الحماية المدنية أنه يمكن إعادة بعض الخدمة في غضون نحو سبع أو ثماني ساعات

وقالت التقارير إن من بين المقاطعات التي تأثرت في الأرجنتين "سانتا في" و"سان لويس" و"فورموسا" و"لا ريوخا" و"تشوبوت" و"قرطبة" و"مندوزا"، وكانت منطقة "تييرا ديل فويغو" الوحيدة التي لم تتضرر.

كما حذرت إحدى كبرى شركات المياه في الأرجنتين، أولئك الذين يعانون من انقطاع الكهرباء من عدم الإسراف في استخدام المياه، إذ تأثر توزيع مياه الشرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ونشر السكان صورا لبلدات ومدن مظلمة على وسائل التواصل الاجتماعي.