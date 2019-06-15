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السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز، تنظر بتأثر شديد إلى الرئيس ترامب خلال حديثها عن استقالتها من منصبها أثناء فاعلية في البيت الأبيض. وكان ترامب قد أعلن، على تويتر، مغادرة ساندرز منصبها قائلاً: "آمل أن ترشح نفسها لمنصب حاكم أركنساس، ستكون رائعة".