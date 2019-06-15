بالصور: احتجاجات هونغ كونغ وهجوم خليج عمان وقارب "حورية البحر"
- 15 يونيو/ حزيران 2019
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من الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان إلى احتجاجات هونغ كونغ واستقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض، مجموعة صور مختارة لأبرز الأحداث في العالم خلال الأسبوع الماضي.