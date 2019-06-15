بالصور: احتجاجات هونغ كونغ وهجوم خليج عمان وقارب "حورية البحر"

  • 15 يونيو/ حزيران 2019

من الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان إلى احتجاجات هونغ كونغ واستقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض، مجموعة صور مختارة لأبرز الأحداث في العالم خلال الأسبوع الماضي.

مصدر الصورة Athit Perawongmetha / Reuters
Image caption شرطة مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في هونغ كونغ. شهدت المدينة احتجاجات ضد مشروع قانون مقترح لتسليم المطلوبين إلى الصين. هذه المصادمات هي أسوأ أعمال عنف تشهدها المدينة منذ عقود. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
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Image caption السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز، تنظر بتأثر شديد إلى الرئيس ترامب خلال حديثها عن استقالتها من منصبها أثناء فاعلية في البيت الأبيض. وكان ترامب قد أعلن، على تويتر، مغادرة ساندرز منصبها قائلاً: "آمل أن ترشح نفسها لمنصب حاكم أركنساس، ستكون رائعة".
مصدر الصورة Tamas Kaszas / Reuters
Image caption نقل قارب "حورية البحر" بعد انتشاله من نهر الدانوب في بودابست بالمجر. كان القارب قد غرق في 29 مايو/آيار، مما تسبب في مقتل 24 شخصا على الأقل.
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Image caption فتاة يمنية مصابة بالكوليرا تتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة صنعاء. يعيش اليمن حربا مدمرة بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية. وشن الحوثيون هجمات بطائرات بدون طيار على مطار أبها السعودي، ما أدى لإصابة 26 شخصا منذ أيام.
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Image caption تم الكشف عن نسخة طبق الأصل من صيدلية ملكة فرنسا السابقة كاثرين دي ميديسي، في قلعة شاتو دي تشينونسو. وتضم الصيدلية مئات القوارير والأواني والزجاجات التي كانت تخزن فيها المخدرات والأدوية.
مصدر الصورة Grenfell United / PA
Image caption رسالة احتجاجية على مبنى في لندن اعتراضا على عدم وجود معدات إطفاء حرائق. تقول الرسالة: "بعد عامين من حادثة برج غرينفيل (احتراق مبنى بالكامل)، لا يزال هذا المبنى بدون رشاشات مياه". عرضت مجموعة الناجين من غرينفيل الرسائل على المباني في سالفورد ونيوكاسل ولندن.
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Image caption حرص ملك وملكة هولندا ويليم ألكساندر وماكسيما على زيارة مكتبة لونغ رووم في كلية ترينيتي في دبلن، وذلك خلال زيارة الدولة التي يقومان بها لأيرلندا وتستغرق ثلاثة أيام.
مصدر الصورة EPA
Image caption لحظة اشتعال النيران في ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" في خليج عُمان. تعرضت ناقلا نفط لهجمات في منطقة الخليج خلال الأسابيع الماضية. وألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، باللوم على إيران في الهجوم الأخير في خليج عمان، وهو ما نفته طهران وصفت تصريحاته بأنها "لا أساس لها".
مصدر الصورة Caroline Blumberg / EPA
Image caption الإسباني رافاييل نادال يحتفل بفوزه ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس في رولان غاروس، بعد تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم.
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Image caption الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، يحمل قناعا في يده أثناء مشاركته هو وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، في حفل استقبال نظمته مؤسسة "عائلة الفيل" في لندن. منظمة عائلة الفيل هي منظمة دولية غير حكومية مكرسة لحماية الفيل الآسيوي من الانقراض في البرية.

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