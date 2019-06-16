مصدر الصورة AFP Image caption توفي العمال بعد استنشاق أبخرة سامة في بالوعة الفندق

قتل سبعة أشخاص أثناء قيامهم بتنظيف مجاري الصرف الصحي في فندق بولاية غوجرات غربي الهند، بحسب تقارير الصحافة المحلية.

وقد أُغمي على أربعة من عمال الصرف الصحي وثلاثة من العاملين في فندق دارشسان ثم توفوا جراء استنشاق أبخرة سامة.

وقد نقلت جثث العمال القتلى إلى قرية فارتيكوي، ووجهت النيابة اتهامات لصاحب الفندق بشأن مقتلهم.

وتعهدت السلطات في الولاية بتقديم مساعدة مالية إلى عوائل الضحايا وأقربائهم المقربين.

ووفقا لرواية الشرطة، بدأت الحادثة عندما دخل أحد عمال الصرف الصحي إلى بالوعة، وعندما لم يخرج منها ولم يرد على النداءات الموجهة له نزل زملاؤه الثلاثة إلى البالوعة للبحث عنه.

وعندما تأخر خروج العمال الأربعة من البالوعة حاول ثلاثة من عمال الفندق مساعدتهم والنزول خلفهم إلى البالوعة، لكنهم فقدوا الوعي أيضا وماتوا داخلها أيضا.

وبعد أن تأكد فقدان الرجال السبعة، استخرج العاملون في خدمات الطوارئ والإسعاف المحلية جثثهم من البالوعة في عملية استغرقت ثلاث ساعات.

ونقلت الصحافة المحلية عن رجل الإطفاء، نيكومج آزاد، الذي شارك في عملية استخراج الجثث قوله "كل الأشخاص السبعة كانوا موتى جراء ضغط الغاز المرتفع داخل البالوعة، لكننا تمكنا من استخراج جثثهم منها".

وتقدر جماعة صفائي كارماتشاري أندولان، الناشطة في حملة لإنهاء العمل اليدوي في تنظيف الصرف الصحي، عدد من توفوا من عمال المجاري جراء الاختناق خلال العقد الماضي بنحو 1800 شخص.