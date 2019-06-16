رسالة إلى جيسيكا في عيد الأب: "ستظلين ابنتي دائما"

مصدر الصورة CHAS

يحتفل الغرب بعيد الأب في الأحد الثالث من شهر يونيو/ حزيران من كل عام.

ويعتقد أن الأمريكية سونورا سمارت دود أول من اقترح هذا الاحتفال في عام 1910، لكنه لم يصبح احتفالا رسميا حتى عام 1966.

وجاءت الفكرة لسونورا سمارت دود، بحسب دائرة المعارف البريطانية، خلال استماعها لموعظة حول الاحتفال بعيد الأم وتكريمها، فكانت بمثابة إلهام لها للاحتفال بوالدها ويليام جاكسون سمارت، الذي كان من المحاربين القدماء في الحرب الأهلية الأمريكية.

وإذا كان هذا العيد يعني للأبناء التقدير والحب والاحترام للأب ودوره، فإنه يعني لبعض الآباء ذكرى مميزة للغاية ومنهم الأب الاسكتلندي أندرو سوتي.

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حكاية توأم

في عيد الأب عام 2016، أبلغت جاكلين سوتي زوجها أندرو أنه سيصبح أبا.

ويقول أندرو: "اكتشفنا أن المولود سيكون فتاتين توأم فكانت سعادتنا بالغة". وأضاف قائلا إن "الأشعة كشفت أن إحداهما أصغر حجما من الآخرى."

مصدر الصورة SUTTIE FAMILY Image caption يقول أندرو إن جسيكا كان لها ابتسامة جميلة

وأضاف قائلا: "وفي الأسبوع الثاني والثلاثين ولد التوأم بعملية قيصرية."

وبعد الميلاد ظلت إحدى التوأمين وهي جيسيكا في المستشفى لمدة ثلاثة أشهر إذ كانت بحاجة للرعاية الطبية.

وبعد خروجها من المستشفى تلقى أندرو وجاكلين رسالة مدمرة فابنتهما الرضيعة تعاني متلازمة زيلويغر، وهو مرض جيني نادر، ولن تعيش لأكثر من عام.

ويقول أندرو: "كان ذلك بمثابة كارثة، فمتلازمة زيلويغر أمر بشع، فحينئذ اكتشفنا أن ابنتنا لن تعيش لتحتفل بعيد ميلادها الأول وكل أحلامنا تحطمت تماما، إن ذلك أمر مدمر ومرعب."

Image caption جيسيكا وجورجيا

وعلى إثر ذلك، بدأ أندرو يبحث عن مجموعات دعم في اسكتلندا حيث توصل لمؤسسة خيرية هي "شاس" التي تقدم الرعاية للرضع والأطفال والصغار من ذوي العمر القصير.

راشيل هاوس

وقال أندرو: " أحالتنا شاس إلى راشيل هاوس، وهي دار رعاية تابعة لها، تماثل الفنادق الفاخرة، لكن الجميع هناك في نفس وضعنا."

ووجد أندرو أن لقاء آباء آخرين يعانون نفس الوضع يتيح له أن يفتح قلبه ويتحدث في الأمر.

ويقول أندرو: "هناك آباء آخرون معك في نفس القارب، ومثل أغلب الرجال الاسكتلنديين لا يعبرون عن مشاعرهم، لذلك كان التحدث بصراحة حول مشاعري أمرا مريحا."

مصدر الصورة CHAS Image caption كانت العائلة قد انتقلت إلى راشيل هاوس

وذات ليلة في سبتمبر/أيلول عام 2017، عاد أندرو وجاكلين من عشاء في الخارج إلى راشيل هاوس، ولكن كان هناك شيء غير سليم.

ويقول أندرو: "كانت الفتاتان معا في غرفة، وعندما ذهبت جاكلين لغرفتهما وجدت أن جيسيكا قد توقفت عن التنفس، ورغم توقعنا أن ذلك سيحدث ذات يوم إلا أن الأمر كان بمثابة صدمة لنا."

كانت جسيكا تبلغ من العمر 8 أشهر حينئذ.

مصدر الصورة SUTTIE FAMILY

وأطلقت شاس حملة لدعم الآباء الملتاعين وكان أندرو أحدهم والذين شاركوا في عيد الأب بكتابة رسائل إلى بناتهم.

وقال: "لا أمانع أن يتحدث أي صديق عن جسيكا، فأنا أحب الحديث عنها، فمنذ البداية ونحن نتحدث عنها وعن جورجيا."

وأضاف قائلا: "كان لديها ابتسامة جميلة، وعلاقتها كانت رائعة بجورجيا فقد أحبا بعضهما، بالتأكيد كانتا تعلمان أنهما شقيقتان."

وتابع قائلا: "كانت ابنتي وستظل دائما ابنتي."

Image caption أندرو وجاكلين يتحدثان دائما لجورجيا عن شقيقتها جسيكا

مصدر الصورة CHAS Image caption أندرو يكتب رسالة عيد الأب لابنته