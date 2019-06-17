مصدر الصورة El SAMAY Image caption الساحر الهندي وهو ينزل إلى النهر

لقي ساحر هندي حتفه - بحسب ما يعتقد - عندما حاول تنفيذ خدعة الساحر الأمريكي المشهور هاري هوديني، بالقفز إلى النهر وهو موثوق بالسلاسل.

وكان يفترض أن يهرب تشانتشال لاهيري، ويسبح إلى بر الأمان، لكنه لم يظهر على سطح الماء، في نهر هوغلي في ولاية البنغال الغربية.

وأبلغ جمهور المتفرجين، الذين تجمعوا لمشاهدة القفز الأحد، الشرطة، التي بدأت في البحث عنه.

وكان لاهيري، الذي يعرف أيضا باسم مانداريك، قد أنزل إلى النهر من فوق ظهر قارب.

وقد لف حول جسده سلاسل حديدية بستة أقفال، وكان يشاهده متفرجون من على متن قاربين.

كما تجمع أيضا بعض الناس على الشاطئ، ووقف بعض المشاهدين على جسر هواره في كولكاتا (المعروفة في السابق بكالكوتا).

واستطلعت الشرطة وفريق من الغواصين المنطقة، ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على الساحر، حتى مساء الأحد.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن أحد ضباط الشرطة قوله إنه لا يمكن إعلان وفاة لاهيري قبل العثور على جثته.

وشاهد مصور، يدعى جايانت شو، ويعمل في صحيفة محلية، لاهيري وهو يحاول تنفيذ تلك الخدعة من قبل. وقال لبي بي سي إنه تحدث معه قبل بدء القفز.

وقال: "سألته لماذا تغامر بحياتك من أجل السحر. فابتسم وقال: إذا نجحت فيها فهذا سحر، وإذا أخطأت فهذا قدر".

وقال له الساحر إنه يريد تنفيذ تلك الخدعة "لإحياء الاهتمام بالسحر".

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها لاهيري المغامرة تحت الماء.

فقد أنزل من قبل في النهر نفسه وهو داخل صندوق زجاجي، قبل أكثر من 20 عاما، ولكنه تمكن من الهرب إلى بر الأمان.

وقال شو إنه شاهد خدع لاهيري السابقة تحت الماء.

وأضاف: "لم أفكر أبدا أنه لن يخرج من الماء هذه المرة".