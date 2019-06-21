بالصور: كيف يستقبل العالم أطول يوم في السنة؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption استقبال الصيف في ستونهينغ في انجلترا

يحتفل محرك البحث غوغل اليوم بقدوم فصل الصيف.

فاليوم 21 يونيو/حزيران يبدأ رسميا صيف 2019 في نصف الكرة الأرضية الشمالي، فهل اليوم هو أطول أيام العام؟

يأتي أطول أيام السنة عندما تكون الشمس في أعلى نقطة لها في السماء، فبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل، بينما يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان وهو موعد الانقلاب الصيفي.

وفى 21 يونيو/حزيران يحل الصيف في نصف الكرة الشمالي ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، ويبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption استقبال الصيف في ستونهينغ في انجلترا

وقد أشرقت الشمس في الساعة 4.42 صباحا وتغرب في 9.21 مساء، وبالتالي فإن طول النهار يبلغ اليوم 16 ساعة و38 دقيقة.

ويتسم هذا اليوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بارتفاع درجات الحرارة نتيجة تعامد زاوية سقوط أشعة الشمس على مناطق شمال خط الاستواء، وتكون الشمس في أعلى ارتفاع لها فوق الأفق ظهرا، وتكون عمودية على مدار السرطان وهو خط دائرة عرض 3 و23 درجة شمال خط الاستواء.

ويستمر الصيف حتى يوم 21 سبتمبر/أيلول، وهو موعد بداية الخريف، وبالتالي يبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة إلى أن يحدث الاعتدال الخريفي وبدء فصل الخريف.

مصدر الصورة EPA Image caption فتاة تحتفل بالصيف في موقع ستونهينغ في انجلترا

وفي الوقت الذي تشهد فيه نصف الكرة الأرضية الشمالي أطول يوم يكون نصف الكرة الأرضية الجنوبي بعيدا عن الشمس.

ويشهد نصف الكرة الأرضية الجنوبي اليوم أقصر نهار وأطول ليل، فبداية من اليوم صارت أستراليا ونيوزيلاندا وأمريكا الجنوبية وجنوب القارة الإفريقية في قبضة الشتاء.

وكانت الحضارات القديمة تلجأ للفلك ولأدوات بعينها لتحديد بداية الصيف والاحتفال بمقدمه، ومازال الناس في العديد من أنحاء العالم يستقبلون الصيف بالاحتفال والبهجة.

بريطانيا

يحتفل البعض بهذه المناسبة في موقع ستونهينغ في ويلشاير في انجلترا في مراسم فلكلورية وثنية، وهي الطريقة التي كان يحتفل بها القدماء بهذا اليوم.

مصدر الصورة EPA Image caption الاحتفال بقدوم الصيف في بريطانيا

ففي 21 يونيو/حزيران وعندما تصل الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء تتعامد على صخور ستونهينغ.

الولايات المتحدة

مع تزامن الاحتفال بقدوم الصيف مع اليوم العالمي لليوغا يتوجه الآلاف من ممارسي اليوغا سنويا إلى تايمز سكوير في نيويورك ليمارسوا رياضتهم تحت أشعة الشمس.

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النرويج

يستقبل الناس الصيف في النرويج بالمشاعل، وفي عام 2016 قام النرويجيون ببناء أطول برج لشعلة وبلغ طوله 47.39 مترا، واستغرق بناؤه ثلاثة أشهر. كما تتسم طقوس النرويجيين في هذا الاحتفال بأنها مزيج من احتفالات مسيحية ووثنية.

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السويد

يعد الاحتفال بحلول الصيف في السويد هو ثاني أكبر احتفال في البلاد بعد الكريسماس إذ يتوجه الناس إلى المناطق الريفية للنزهة وتناول طعامهم وسط الطبيعة وبين الزهور.

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إيسلندا

يستقبل الايسلنديون الصيف بمهرجان موسيقي يستمر ثلاثة أيام.

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مصدر الصورة BJARKI REYR/ALAMY Image caption يحتفل أعضاء تنظيم آساترو بتغير الفصول بإشعال النيران والاستماع لأشعار اسكندنافية قديمة

منغوليا

وفي منغوليا يستقبل الناس الصيف بطقوس الشامانيزم التي تعتبر الديانة التقليدية هناك المعبرة عن ثقافة البلاد.

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أوكرانيا

يتم الاحتفال بقدوم الصيف بتكريم القديس يوحنا والذي يعرف في أوكرانيا بإيفان كوبالا ويشهد يوم إيفان كوبالا العديد من الطقوس الوثنية حيث يقفز الشباب والشابات فوق ألسنة اللهب للتخلص من الحظ السيء.

إسبانيا

يحتفل الإسبان بقدوم الصيف أيضا بتكريم القديس يوحنا ورغم العناصر المسيحية في الاحتفال إلا أن الأصول الوثنية للطقوس واضحة حيث تنتشر المشاعل.