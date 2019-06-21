وقف وزير بريطاني عن العمل لدفعه ناشطة بعنف

أُوقف الوزير البريطانيمارك فيلد عن عمله بعد أن أظهرته لقطات تلفزيونية يدفع ناشطة في منظمة "غرين بيس" المعنية بالبيئة، خلال عشاء رسمي في العاصمة لندن .

وقال فيلد، الذي يشغل منصب الوزير الدولة المكلف في الخارجية بشؤون آسيا والمحيط الهادئ، إنه يأسف على ما فعله في "مانشن هاوس" خلال خطاب وزير الخزانة.

وأضاف أنه كان "يخشى" أن تكون الناشطة مسلحة.

وقالت المتحدثة باسم مقر رئاسة الوزراء: "لقد شاهدت رئيسة الوزراء اللقطات ووجدتها مقلقة للغاية".

وقالت الشرطة إنها "تبحث في تقارير حول هذه المسألة، وسيوقف فيلد عن عمله كوزير أثناء إجراء التحقيقات".

وقد عطل ناشطون في مجال البيئة والتغير المناخي، مساء الخميس، بداية الخطاب السنوي لوزير الخزانة، فيليب هاموند، حول حالة الاقتصاد البريطاني.