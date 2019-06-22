بالصور: أفريقيا في أسبوع

  • 22 يونيو/ حزيران 2019

مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي وردت بي بي سي من أفريقيا، ومن أفارقة خارج القارة خلال الأسبوع الماضي.

  • شاب يسترخي في قناة مائية Reuters

    شاب سوداني يستمتع بالاسترخاء في المياه، بإحدى قنوات الري بالقرب من العاصمة الخرطوم الأربعاء.

  • حيوان وحيد القرن EPA

    في حديقة حيوان بجمهورية التشيك، تم تصوير وحيد القرن الأسود هذا قبل نقله إلى رواندا. وهو واحد من بين ثلاثة آخرين سيتم نقلهم إلى حديقة وطنية في شرق البلاد لمواصلة حياتهم في البرية.

  • إشارة رابعة AFP

    في تأبين للرئيس المصري الراحل محمد مرسي في تركيا الثلاثاء، رفع هذا الرجل إشارة رابعة، تعبيرا عن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، الذين يقولون إن مرسي الذي توفي أثناء محاكمته، قد قتل على أيدي السلطات المصرية.

  • تمثال نيلسون مانديلا AFP

    التقطت هذه الصورة لتمثال نيلسون مانديلا، في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة كيب تاون.

  • شخص ينظر إلى مجوهرات معروضة للبيع AFP

    أحد المارة يلقي نظرة على المجوهرات والهدايا التذكارية، المعروضة للبيع في سوق الماساي، بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد.

  • عارضات أزياء EPA

    كان يوم السبت الماضي، وهو اليوم الأخير من أسبوع الموضة في تونس، ارتدت عارضات الأزياء ملابس من تصميم بيوت أزياء محلية وعالمية.

  • شاب يرسم على جدار EPA

    بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في مصر، رسم هذا الشاب لوحة جدارية للاعب المصري الشهير محمد صلاح، في القاهرة.

  • حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة NurPhoto

    افتتاح كأس الأمم الافريقية لكرة القدم يوم الجمعة في القاهرة بعد حفل لقي الكثير من الاشادة أمام أكثر من 70 ألف مشجع

  • مشجعون ينتظرون في الاستاد AFP

    انتظر هؤلاء المشجعون فريق نيجيريا في الملعب، ليواجه البلد المضيف فرنسا في كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

  • تظهر في الخلفية رسم كاريكتيري للمتظاهرة آلاء صالح، 22 عاماً، التي أصبحت رمزا لمشاركة النساء في احتجاجات المعارضة في السودان. EPA

    في العاصمة الكينية، ينضم هذا الرجل إلى عشرات آخرين في احتجاج على الفض العنيف لاعتصام القيادة العامة في السودان. تظهر في الخلفية رسم كاريكتيري للمتظاهرة آلاء صالح، 22 عاماً، التي أصبحت رمزا لمشاركة النساء في احتجاجات المعارضة.

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