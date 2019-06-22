بالصور: أفريقيا في أسبوع
مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي وردت بي بي سي من أفريقيا، ومن أفارقة خارج القارة خلال الأسبوع الماضي.
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Reuters
شاب سوداني يستمتع بالاسترخاء في المياه، بإحدى قنوات الري بالقرب من العاصمة الخرطوم الأربعاء.
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EPA
في حديقة حيوان بجمهورية التشيك، تم تصوير وحيد القرن الأسود هذا قبل نقله إلى رواندا. وهو واحد من بين ثلاثة آخرين سيتم نقلهم إلى حديقة وطنية في شرق البلاد لمواصلة حياتهم في البرية.
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AFP
في تأبين للرئيس المصري الراحل محمد مرسي في تركيا الثلاثاء، رفع هذا الرجل إشارة رابعة، تعبيرا عن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، الذين يقولون إن مرسي الذي توفي أثناء محاكمته، قد قتل على أيدي السلطات المصرية.
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AFP
التقطت هذه الصورة لتمثال نيلسون مانديلا، في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة كيب تاون.
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AFP
أحد المارة يلقي نظرة على المجوهرات والهدايا التذكارية، المعروضة للبيع في سوق الماساي، بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد.
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EPA
كان يوم السبت الماضي، وهو اليوم الأخير من أسبوع الموضة في تونس، ارتدت عارضات الأزياء ملابس من تصميم بيوت أزياء محلية وعالمية.
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EPA
بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في مصر، رسم هذا الشاب لوحة جدارية للاعب المصري الشهير محمد صلاح، في القاهرة.
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NurPhoto
افتتاح كأس الأمم الافريقية لكرة القدم يوم الجمعة في القاهرة بعد حفل لقي الكثير من الاشادة أمام أكثر من 70 ألف مشجع
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AFP
انتظر هؤلاء المشجعون فريق نيجيريا في الملعب، ليواجه البلد المضيف فرنسا في كأس العالم للسيدات لكرة القدم.
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EPA
في العاصمة الكينية، ينضم هذا الرجل إلى عشرات آخرين في احتجاج على الفض العنيف لاعتصام القيادة العامة في السودان. تظهر في الخلفية رسم كاريكتيري للمتظاهرة آلاء صالح، 22 عاماً، التي أصبحت رمزا لمشاركة النساء في احتجاجات المعارضة.
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