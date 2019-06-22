في تأبين للرئيس المصري الراحل محمد مرسي في تركيا الثلاثاء، رفع هذا الرجل إشارة رابعة، تعبيرا عن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، الذين يقولون إن مرسي الذي توفي أثناء محاكمته، قد قتل على أيدي السلطات المصرية.