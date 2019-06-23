أعلن مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، أن قائد الجيش، الجنرال سياري ميكونين، وضابطا آخر لقيا حتفهما في العاصمة أديس أبابا وذلك أثناء محاولتهما منع محاولة انقلاب ضد حكومة ولاية أمهرة شمال إثيوبيا.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم رئيس الوزراء أن الحارس الشخصي لرئيس أركان الجيش هو من أطلق عليه الرصاص.

حقائق ومعلومات أساسية عن أثيوبيا

"آبي أحمد" أول رئيس وزراء من عرقية أورومو يحكم إثيوبيا

كما قتل حاكم ولاية أمهرة ومستشاره خلال ما وصفته وسائل إعلام رسمية إثيوبية بمحاولة انقلاب في الولاية. وقال التلفزيون الإثيوبي إن حاكم الولاية، أمباتشو مكونن، ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما يوم السبت، مضيفا أن ضابطا بارزا في الجيش كان وراء محاولة الانقلاب.

مصدر الصورة Reuters Image caption احتجاجات الأورومو اندلعت في عام 2015 بسبب نزاع مع الحكومة حول ملكية بعض الأراضي

وتعد ولاية أمهرة الشمالية من أهم ولايات أثيوبيا التسع وتنتشر فيها القومية الأمهرية التي تمثل نحو ربع سكان البلاد، وينتمي لها العديد من الرموز في التاريخ الاثيوبي مثل الإمبراطور هيلا سيلاسي والزعيم الشيوعي منغستو هيلاماريام. وتعد اللغة الأمهرية هي اللغة الرسمية في البلاد.

وكان وصول رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد إلى السلطة بمثابة محطة مهمة في التاريخ الاثيوبي، فهو أول رئيس حكومة من قومية الأومورو وهي أكبر مجموعة عرقية في البلاد، والتي كانت تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة على مدار ثلاث سنوات.

مصدر الصورة Reuters Image caption ظهر رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون بالزي العسكري عقب محاولة الانقلاب

فما هي أكبر القوميات والأعراق في إثيوبيا؟

تقول دائرة المعارف البريطانية إن هناك العديد من القوميات في إثيوبيا، مشيرة إلى أن التمايز اللغوي يعد من أبرز أسباب الخلافات في البلاد، حيث يوجد في هذا البلد نحو 100 لغة يمكن تقسيمها إلى 4 مجموعات لغوية رئيسية هي السامية والكوشية والأومية وجميعها من الأسرة الآفرو آسيوية، كما أن هناك مجموعة رابعة تنتمي إلى النيلية وهي جزء من أسرة النيل الصحراء اللغوية.

كما يقول أطلس العالمي إن إثيوبيا تضم القوميات والعرقيات التالية:

الأورومو

تتركز قومية الأورومو في أوروميا بوسط إثيوبيا ويشكلون نحو 40 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 103 ملايين نسمة، وهم يتحدثون اللغة الأورومية، ويعملون بالزراعة والرعي.

Image caption نساء من الأورومو في الزي التقليدي في يوم طبول الوحدة للاحتفاء بالتنوع العرقي للبلاد والذي يوافق 13 ديسمبر

ولدى الأورومو تقويمهم الخاص المبني على ملاحظات فلكية، والتراتبية الخاصة بنظامهم الاجتماعي، المعروف باسم غادا، تعطي أهمية كبيرة لعامل السن، فعلى رأس الهرم يوجد الأكبر سنا الذين يُنظر إليهم باعتبارهم الأكثر حكمة ولذلك تتم استشارتهم في أوقات الحروب والزواج.

وكانت احتجاجات الأورومو المناهضة للحكومة قد اندلعت في عام 2015 بسبب نزاع بين مواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي، ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.

الأمهرة

وهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في اثيوبيا ويتحدثون اللغة الأمهرية، وهي اللغة الرسمية للجمهورية الاثيوبية، ويشكلون نحو 25 في المئة من عدد السكان. وبحسب المعتقد التقليدي فإن أصول الأمهرة ترجع إلى سام الابن الأكبر لنوح الذي وردت قصته في العهد القديم.

Image caption نساء من الأمهرة في الزي التقليدي في يوم طبول الوحدة للاحتفاء بالتنوع العرقي للبلاد والذي يوافق 13 ديسمبر

ويستخدم الأمهرة الأمثال والأساطير لتلقين التعاليم الأخلاقية للأطفال، ويشتهرون بالمأكولات المليئة البهارات مثل الفلفل الحار والزنجبيل والثوم، وهم من أكثر الناس استهلاكا للقهوة.

وهناك شيء مثير يتعلق بالأمهرة فأعضاء العديد من المجتمعات الرعوية والريفية لا يحبون ارتداء الأحذية، ولديهم نظام أبوي يتميز بقوامة الرجال على النساء في مجتمعهم.

التيغراي

يشكل التيغراي نحو 6.1 في المئة من الشعب الاثيوبي وأغلبهم يعيش في شمال البلاد، وهم مولعون بالشعر والألغاز وقصص التسلية.

Image caption نساء من التيغراي في يوم طبول الوحدة للاحتفاء بالتنوع العرقي للبلاد والذي يوافق 13 ديسمبر

ولتسمية الطفل لديهم طقوس مهمة، فالتسمية بمثابة آلية جعل الطفل عضوا في مجتمع التيغراني، والطفل الذي يموت قبل تسميته لا تقام له جنازة.

القومية الصومالية

يشكل الصوماليون أيضا نحو 6.1 في المئة من تعداد الشعب الإثيوبي، وهم يتركزون في منطقة أوغادين كما ينتشرون في أنحاء البلاد.

Image caption نساء من القومية الصومالية بالزي التقليدي في يوم طبول الوحدة للاحتفاء بالتنوع العرقي للبلاد والذي يوافق 13 ديسمبر

وتنقسم القومية الصومالية إلى عشائر، وتعد العشيرة جزءا مهما من ثقافتهم، والإسلام هو الدين المهيمن بينهم.

وفي الثقافة الصومالية فإن اليد اليمنى هي النظيفة، أما اليسرى فينظر إليها على أنها محرمة.

أعراق أخرى

هناك قوميات أخرى أصغر في اثيوبيا مثل الغوراغ والولياتا وعفار وهادييا وغامو وغيرها.