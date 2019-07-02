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عُثر على جثة شخص في حديقة بالعاصمة البريطانية لندن يشتبه في أنه سقط من طائرة قبيل هبوطها في مطار هيثرو القريب.

ويعتقد أن الرجل كان متهربا من دفع ثمن تذكرة الطيران وكان مختبئا في مقصورة عجلات هبوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكينية.

وقال شاهد عيان إن رجلا سقط على مسافة متر من شخص كان يستلقي للاستمتاع بالشمس في حديقة بمنطقة كلابام ظهر الأحد.

وأوضح الشاهد، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه سمع "صوت ارتطام" ثم تطلّع من نافذة علوية ليشاهد الجثة و"الدماء في الحديقة".

يقول: "عندئذ خرجت، ولم يلبث جاري أن خرج أيضا وكان يرتجف بشدة".

وقال الجار، الذي طلب عدم تسميته أيضا، إن راصدا للطائرات، كان في حديقة بمنطقة كلابام يتتبع مسار الطائرة عبر تطبيق لمتابعة الطائرات، وقد شاهد جسما يسقط.

وقد وصل راصد الطائرات هذا إلى مكان السقوط في نفس توقيت وصول رجال الشرطة وأخبرهم بأن الجسم سقط من طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية.

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وقال الجار: "لو تأخر الأمر للحظات، فلربما سقطت الجثة على واحد من مئات الأشخاص الذين امتلأت بهم الحديقة، وكان أبنائي في الحديقة قبل 15 دقيقة من لحظة السقوط".

وأضاف: "عندما تحدثت إلى القائمين على مطار هيثرو، أخبروني بأن حادثة مشابهة تقع كل خمس سنوات".

وفي وصف الضحية، قال الجار: "أحد أسباب احتفاظ الجثة بتماسكها، هو أنها كانت كتلة من الثلج"، بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الجو.

وقالت شرطة العاصمة إن تشريحا للجثة سيحدث في الوقت المناسب، وإنه لا شبهة في وقوع جريمة.

وقالت الخطوط الجوية الكينية إن الطائرة خضعت للتفتيش ولم تصدر تقارير عن وجود أخطاء.

وبعد هبوط الطائرة، عُثر على حقيبة وزجاجة مياه وبعض الطعام في مقصورة عجلات الهبوط في الطائرة.

وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية إن "الرحلة قطعت 4250 ميلا واستغرقت ثماني ساعات و50 دقيقة. ومن دواعي الأسف أن يفقد شخص حياته للتهرب من دفع ثمن التذكرة على إحدى طائراتنا، ولذا، فنحن نعرب عن تعازينا".

وأضاف: "الخطوط الجوية الكينية تنسق مع السلطات المعنية في نيروبي ولندن اللتين تحققان في الحادث".

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في مطار هيثرو؛ ففي يونيو/حزيران 2015، عثر على جثة رجل فوق سطح بناية في منطقة ريتشموند، بينما عثر على شخص آخر في حالة حرجة وكان الاثنان قد تشبثا بطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية قادمة من جوهانسبرغ.

وفي أغسطس، آب 2012، عثر على جثة رجل في مقصورة عجلات الهبوط في طائرة بمطار هيثرو كانت قادمة من كيب تاون.