كوكو غوف، الفتاة الأمريكية البالغة من العمر 15 عاما، في حالة ذهول بعد أن تغلبت على بطلة ويمبلدون السابقة، فينوس ويليامز، في الجولة الأولى من بطولة ويمبلدون للتنس.