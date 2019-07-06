صور العالم في أسبوع: امرأة تسقط من على الحبل واشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية، وامرأة تسقط أثناء مشيها على الحبل، من بين أفضل صور الأسبوع.
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Toby Melville / Reuters
كوكو غوف، الفتاة الأمريكية البالغة من العمر 15 عاما، في حالة ذهول بعد أن تغلبت على بطلة ويمبلدون السابقة، فينوس ويليامز، في الجولة الأولى من بطولة ويمبلدون للتنس.
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Tiziana Fabi / AFP
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل استقبال، لدى وصول بوتين إلى روما في زيارة لمدة يوم واحد.
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Amir Cohen / Reuters
اشتبك متظاهرون مع قوات الشرطة في أنحاء إسرائيل، في أعقاب جنازة شاب إسرائيلي من أصل إثيوبي، قتل برصاص ضابط شرطة خارج الخدمة.
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Joshua Roberts / Reuters
أطلقت الألعاب النارية فوق نصب لنكولن التذكاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الاحتفال بيوم الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو/ تموز.
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Eduardo Munoz / Reuters
التقطت هذه الصورة خلال مسيرة الفخر للمثليين، قبل أيام في نيويورك، في ذكرى مرور خمسين عاما على مداهمة الشرطة لحانة ستونول في المدينة، والتي أشعلت أعمال عنف غذت الحركات المطالبة بحقوق المثليين.
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Pablo Sanhueza / Reuters
أناس يشاهدون كسوف الشمس في مدينة لاسيرينا، في شمالي تشيلي.
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Vasily Fedosenko / Reuters
الألماني باتريك فرانزيسكا خلال مشاركته في بطولة الزوجي المختلط لتنس الطاولة، في دورة الألعاب الأوروبية في مينسك.
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Arnd Wiegmann / Reuters
سباحون يشاركون في السباق السنوي المفتوح، لعبور بحيرة زيوريخ في سويسرا.
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Philippe Desmazes / AFP
امرأة تسقط أثناء مشيها على الحبل، خلال مهرجان "مشروع مارموت هاي لاين" الأوروبي في بلدة "لونس أو فيركو"، بالقرب من مدينة غرونوبل جنوب شرقي فرنسا.
معرض الصور
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