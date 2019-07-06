صور العالم في أسبوع: امرأة تسقط من على الحبل واشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين

  • 6 يوليو/ تموز 2019

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية، وامرأة تسقط أثناء مشيها على الحبل، من بين أفضل صور الأسبوع.

  • كوكو غوف Toby Melville / Reuters

    كوكو غوف، الفتاة الأمريكية البالغة من العمر 15 عاما، في حالة ذهول بعد أن تغلبت على بطلة ويمبلدون السابقة، فينوس ويليامز، في الجولة الأولى من بطولة ويمبلدون للتنس.

  • جوزيبي كونتي وبوتين Tiziana Fabi / AFP

    رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل استقبال، لدى وصول بوتين إلى روما في زيارة لمدة يوم واحد.

  • اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية Amir Cohen / Reuters

    اشتبك متظاهرون مع قوات الشرطة في أنحاء إسرائيل، في أعقاب جنازة شاب إسرائيلي من أصل إثيوبي، قتل برصاص ضابط شرطة خارج الخدمة.

  • ألعاب نارية Joshua Roberts / Reuters

    أطلقت الألعاب النارية فوق نصب لنكولن التذكاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الاحتفال بيوم الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو/ تموز.

  • رجل مثلي الجنس Eduardo Munoz / Reuters

    التقطت هذه الصورة خلال مسيرة الفخر للمثليين، قبل أيام في نيويورك، في ذكرى مرور خمسين عاما على مداهمة الشرطة لحانة ستونول في المدينة، والتي أشعلت أعمال عنف غذت الحركات المطالبة بحقوق المثليين.

  • أناس يشاهدون كسوف الشمس Pablo Sanhueza / Reuters

    أناس يشاهدون كسوف الشمس في مدينة لاسيرينا، في شمالي تشيلي.

  • باتريك فرانزيسكا Vasily Fedosenko / Reuters

    الألماني باتريك فرانزيسكا خلال مشاركته في بطولة الزوجي المختلط لتنس الطاولة، في دورة الألعاب الأوروبية في مينسك.

  • سباحون في بحيرة زيوريخ Arnd Wiegmann / Reuters

    سباحون يشاركون في السباق السنوي المفتوح، لعبور بحيرة زيوريخ في سويسرا.

  • امرأة تسقط أثنا مشيها على الحبال Philippe Desmazes / AFP

    امرأة تسقط أثناء مشيها على الحبل، خلال مهرجان "مشروع مارموت هاي لاين" الأوروبي في بلدة "لونس أو فيركو"، بالقرب من مدينة غرونوبل جنوب شرقي فرنسا.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة