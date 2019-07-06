مصدر الصورة AFP/GETTY IMAGES Image caption المكسيك سلمت إل تشابو للولايات المتحدة في 2017

يطالب مدعون أمريكيون "امبراطور المخدرات" المكسيكي خواكين غوزمان، الشهير بـ"إل تشابو"، بدفع أكثر من 12 مليار دولار كتعويض عن المخدرات التي هربتها عصابته إلى الولايات المتحدة.

وطالب ممثل الادعاء بالحصول على هذا التعويض من "إل تشابو"، الذي يُحاكم في الولايات المتحدة، استنادا إلى كمية الكوكايين والماريغوانا والهيروين التي يُعتقد أن عصابته "كارتل سينالوا" قد هربتها إلى الأراضي الأمريكية.

ومن غير المعروف تحديدا الأصول المالية التي يمتلكها "إل تشابو" (62 عاما).

وكانت المكسيك قد سلمته إلى الولايات المتحدة في 2017، وأدين بتهريب المخدرات وغسيل الأموال في فبراير/شباط الماضي، وسيصدر الحكم عليه في 17 يوليو/تموز.

وبحسب طلب مقدم من المدعي الأمريكي ريتشارد دونهيوي، يحق للسلطات "مصادرة جميع الممتلكات التي تنشأ أو تستند إلى الجرائم المتعلقة بالمخدرات".

وبناء على معلومات وشهادات حول أنشطة العصابة، قالت السلطات إن قيادة "إل تشابو" لعصابة "سينالوا" دامت 25 عاما حقق خلالها مبيعات بحوالي 11.8 مليار دولار من الكوكايين و846 مليون ماريغوانا و11 مليون دولار من الهيروين.

وقال ممثل الادعاء: "لا يتعين على الحكومة إثبات أن المدعى عليه يمكنه دفع الأموال المطلوبة، بل يتعين عليها التأكيد على أن هذه الأموال يمكن مصادرتها (من ممتلكاته)".

لكن جيفري ليشتمان، محامي "إل تشابو"، فقد قال لوسائل إعلام أمريكية إن هذا الطلب "هو إلى حد كبير أمر نظري لأن الحكومة لم تتعرف على أو تحدد مكان أي من هذا المبلغ المفترض".

وأدانت محكمة فيدرالية في نيويورك "إل تشابو" في فبراير/شباط، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر بتهمة تهريب مئات الأطنان من الكوكايين والهيروين والماريغوانا إلى الولايات المتحدة.

كما أدين أيضا بتهمة غسيل الأموال وحيازة أسلحة.

وشهد زميل سابق لـ"إل تشابو" أمام المحكمة بالعديد من الجرائم. وقال إنه عاش حياة مرفهة في التسعينيات، وكان لديه أربع طائرات للسفر، وعاش في قصر على شاطئ البحر في أكابولكو، وكان لديه حديقة حيوانات في مزرعته المترامية الأطراف في غوادالاخارا.

ورغم كل هذه الأصول الباهظة التي كان يملكها، من غير المعروف حاليا قيمة الممتلكات التي لا تزال في حيازته والأصول التي نقلها بأسماء العائلة والأصدقاء.