مصدر الصورة Getty Images Image caption السير كيم داروك تولى منصب السفير في الولايات المتحدة خلال عهد اوباما

يتصدّر اسم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، كيم داروك، عناوين الأخبار بسبب تقييمه لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسربت مؤخراً برقيات سرية للسفير السير داروك وصف في واحدة منها إلى وزارة الخارجية البريطانية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "مختلة بشكل فريد وعديمة الكفاءة".

إلا أن ترامب لم يصمت حيال ذلك وقال: "نحن لسنا من المعجبين بهذا الشخص، من هو هذا الرجل؟ وكيف صعد إلى الصدارة لشغل واحدة من أكثر الوظائف المرموقة في السلك الدبلوماسي؟ علىكل حال هو لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد".

تيريزا ماي: تسريب رسائل السفير البريطاني في واشنطن غير مقبول على الإطلاق

من هو كيم داروك؟

ولد كيم داروك في قرية "ساوث ستانلي" بمقاطعة دارم بشمال إنجلترا في أبريل/نيسان 1954. ومتزوج منذ عام 1978 وله ابن وابنة.

يعتبر داروك (65 عاماً) من المحاربين القداماء في السلك الدبلوماسي، ويمتد تاريخه المهني إلى أكثر من أربعة عقود. إذ التحق بالسلك الدبلوماسي عام 1977، بعد تخرجه من جامعة دارم، في قسم علم الحيوان.

وعمل في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الفترة ما بين 2007 و2011 ، كممثل دائم للمملكة المتحدة لدى الاتحاد في عدة مجالات مثل آثار الأزمة المالية العالمية والقضايا المتعلقة بالتكامل الأوروبي.

وشغل داروك منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2012 إلى سبتمبر/ أيلول 2015، وقاد فريق الأمن القومي في قضايا مثل صعود "الدولة الاسلامية" في العراق وسوريا، والتدخل الروسي في أوكرانيا، و"التهديد النووي الإيراني" وانهيار السلطة الحكومية في ليبيا.

وقبل تولي منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2016، شغل منصب سكرتير الأمن القومي لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون لمدة عام واحد.

وخلال مسيرته المهنية، خدم داروك في عدة مناصب سياسية، بما في ذلك السكرتير الخاص لوزير الدولة المسؤول عن الشرق الأوسط ، ورئيس قسم الأدرياتيكي خلال مفاوضات اتفاق دايتون، بالإضافة إلى وظيفتين في بروكسل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption دونالد ترامب

ردود فعل غاضبة على سخرية ترامب من أم جندي مسلم

رد المملكة المتحدة

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان لها، إن لديها "ثقة تامة" بالسفير رغم عدم اتفاقها مع تقييمه حسبما أعلن المتحدث باسمها.

وأضاف المتحدث "إن التسريبات غير مقبولة على الإطلاق" ومكتب رئيسة الوزراء على اتصال بالبيت الأبيض.

وقد وصف السير كيم داروك، البيت الابيض بأنه يعاني من "خلل جسيم" و"صراعات" في ظل ترامب.