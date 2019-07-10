أنغيلا ميركل ترتجف علنا للمرة الثالثة خلال شهر

مصدر الصورة AFP Image caption ميركل أعلنت اعتزال السياسة بعد نهاية فترتها الحالية في 2021

ظهرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وهي ترتجف للمرة الثالثة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهرت صور فيديو ميركل وهي تتأرجح إلى جانب رئيس الوزراء الفنلندي في مراسم استقبال في برلين.

واستمرت الرعشة أكثر من دقيقة، ولكن المستشارة قالت بعدها إنها "على ما يرام"، وإنه "لا داعي للقلق".

وأفاد متحدث باسم الحكومة بأنها ستواصل اجتماعاتها وجدول أعمالها مثلما حددت سلفا.

وظهرت ميركل وهي ترتجف آخر مرة منذ أسبوعين قبيل سفرها إلى اليابان لحضور قمة الدول العشرين. وقالت في مؤتمر صحفي على هامش القمة "إنها بخير".

واضطرت يوم الأربعاء إلى أن تقبض على ذراعيها بيديها في محاولة للسيطرة على الرعشة التي انتابتها.

وكانت أول مرة ظهرت فيها وهي ترتجف الشهر الماضي في حفل استقبال رئيس أوكرانيا فولودمير زيلانسكي.

وتنفي رئاسة الحكومة وجود أي مشاكل صحية مع ميركل.

وترأس ميركل حكومة بلادها للفترة الخامسة، إذ انتخبت أول مرة في عام 2005. وأعلنت اعتزالها السياسة بعد انتهاء فترها الحالية في عام 2021.