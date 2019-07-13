بالصور: العاصفة باري تهدد أمريكا بإعصار مدمر

الرياح القوية انتزعت المظلة من يد هذا الشاب الذي يكافح لاستعادتها حتى تحمية من المطر الغزير الناتج عن العاصفة الإستوائية باري، التي ستصل قريبا إلى اليابسة في نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية.