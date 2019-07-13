بالصور: العاصفة باري تهدد أمريكا بإعصار مدمر
ولاية لويزيانا الأمريكية تستعين بالجيش لمواجهة خطر تحول العاصفة باري إلى إعصار يهدد سكان مدينة نيو أورليانز.
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EPA
الرياح القوية انتزعت المظلة من يد هذا الشاب الذي يكافح لاستعادتها حتى تحمية من المطر الغزير الناتج عن العاصفة الإستوائية باري، التي ستصل قريبا إلى اليابسة في نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية.
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EPA
طفلان يلهوان على شاطئ بحيرة بونتشارترين في نيوأورليانز، التي ارتفع منسوب مياهها بشدة بسبب الفيضانات وسرعة الرياح مع اقتراب العاصفة الإستوائية باري، وتحذيرات من تحولها إلى إعصار.
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EPA
سيدة تقود عربة تجرها الخيول، وسط تساقط للأمطار الغزيرة في منطقة فرنش كوارتر بمدينة نيوأورليانز. وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات صغيرة نسبيا لكن يتوقع أن تزداد قوتها.
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EPA
السلطات الأمريكية طالبت السكان بتخزين المواد الغذائية والاستعداد لإنقطاع الكهرباء ونقص المياه، نظرا لخطورة العاصفة واحتمال تحولها لإعصار، وسارع بعض السكان لشراء مولدات كهرباء.
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EPA
السلطات بدأت في إقامة سواتر ترابية بالقرب من مجاري الأنهار والبحيرات وحول محطات توليد الكهرباء في نيو أورليانز تحسبا لفيضانات مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة.
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EPA
وضع المواطنون أكياسا مملؤة بالرمال أمام المنازل والمحال التجارية تحسبا للفيضانات المقبلة، وسارع الكثيرون لشراء احتياجاتهم والاستعداد لما هو أسوأ.
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Rex Features
الكثير من الأمريكيين غادر نيوأورليانز هربا من العاصفة الإستوائية، ووفرت لهم السلطات ملاجئ آمنة بعيدا عن الفيضانات والإعصار المحتمل.
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Reuters
نيوأورليانز تحولت إلى مدينة أشباح بعد فرار آلاف السكان خوفا من الإعصار المحتمل.
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Reuters
ولاية لويزيانا استدعت قوات الحرس الوطني العسكرية للمساعدة في حماية المدن المعرضة للفيضانات، وبدأ القوات في الانتشار بمدينة نيوأورليانز.
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Reuters
استعانت السلطات أيضا بالسجناء لمواجهة الخطر المحتمل واستخدمتهم في نقل وحمل أكياس الرمال وعمل المتاريس والحواجز لمنع المياه من إغراق المنشآت الهامة في نيو أورليانز.
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Reuters
عرضت الفيضانات والأمطار حياة آلاف الأشخاص إلى خطر كبير، وعلق البعض في المنازل والسيارات. ونجح أحد المواطنين في إنقاذ عجوز من الموت باستخدام قارب صغير بعد أن حاصرته المياه في سيارته.
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EPA
استخدم المواطنون ألواحا خشبية لتغطية واجهات المباني والمنازل لتقويتها حتى تتحمل الرياح العاتية في ظل مخاوف من تحول العاصفة باري إلى إعصار بعد وصولها إلى اليابسة.
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