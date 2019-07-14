الاتحاد الأوروبي قلق من تعليق مشاركة روسيا في معاهدة للحد من الأسلحة النووية

مصدر الصورة Getty Images Image caption فيديريكا موغيريني حثت روسيا على الاستمرار في المعاهدة

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من أن معاهدة أساسية للحد من الأسلحة النووية قد يتوقف العمل بها بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الآن.

وحث الاتحاد روسيا على الاستمرار في التزامها بمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، بعد تعليق موسكو مشاركتها فيها.

وقالت مفوضة شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، المنتهية ولايتها فيديريكا موغيريني، في بيان إنها تأسف للخطوة التي اتخذتها روسيا، ردا على تعليق الولايات المتحدة لمشاركتها.

وأبدت موغيريني قلقها الشديد من نظام صواريخ كروز الأرضية الروسي، التي يقول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنها تندرج تحت الأسلحة التي تحظرها المعاهدة.

وقالت: "نحن قلقون جدا من التطورات الأخيرة المتعلقة بالمعاهدة، التي يمكن أن تنتهي في 2 أغسطس/آب 2019".

وأضافت أن: "الأيام المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة للحوار، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا الركن المهم في بنية الأمن الأوروبي".

تعليق مشاركة أمريكا

وكان الرئيس ترامب علق مشاركة الولايات المتحدة في المعاهدة في فبراير/شباط، وأمهل روسيا إلى شهر أغسطس/آب حتى تمتثل بها.

مصدر الصورة EPA Image caption روسيا تنفي انتهاك بنود المعاهدة

وفي 3 يوليو/تموز وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بتعليق مشاركة بلاده في المعاهدة.

وبذلك تكون روسيا والولايات المتحدة علقتا مشاركتهما في تلك المعاهدة، التي ولدت في نهاية فترة الحرب الباردة، والتي تحظر فئة كاملة من الصواريخ ذات القدرة النووية.

وتتهم كل منهما الأخرى بخرق المعاهدة. وتنفي موسكو أي خرق لبنود المعاهدة.

أهمية المعاهدة

ووقع المعاهدة عام 1987 كل من الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف.

مصدر الصورة Getty Images Image caption المعاهدة وقعها الرئيس ريغان والرئيس غورباتشوف في 1987

وحظرت الاتفاقية الصواريخ التي تطلق من الأرض، والتي يبلغ مداها من 500 إلى 5500 كيلومتر.

وتعد المعاهدة حجر الزاوية في بنية الحد من التسلح، ويثير احتمال انتهاء العمل بها، الذي يلوح في الأفق، مخاوف بشأن مستقبل معاهدة ستارت الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة، التي تحد من أعداد الرؤوس النووية.

وتقول روسيا والولايات المتحدة إن المعاهدة توفر الآن وضعا متميزا للصين، باعتبارها قوة ناشئة، لأنها غير ملزمة بها.

وتقول واشنطن إنها سوف تنسحب من المعاهدة كلية في 2 أغسطس/آب، إلا إذا دمرت روسيا نظام صواريخها الجديد المثير للجدل، والذي تقول واشنطن إنه يخرق بنود الاتفاقية.