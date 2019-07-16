مصدر الصورة Sao Paulo police on Twitter @PMESP Image caption أحد الزبائن أراد إعادة العلبة إلى المتجر

عثر زبائن مركز تجار في مدينة ساوباولو البرازيلية على أكياس من الكوكايين عندما فتحوا علب مسحوق الغسيل.

وقالت الشرطة إنها عثرت على 80 كيلو غراما من الكوكايين على الأقل في المتجر.

وكتبت على صفحتها بموقع تويتر "نحن بصدد تنظيف الشوارع من المجرمين"، تعليقا على صورة المخدرات التي عثر علها.

وتعتقد الشرطة أن المتجر الذي اشترى منه الزبائن مسحوق الغسيل ضالع في تجارة المخدرات.

وترى أنه ربما وضعت صناديق المنظفات وداخلها الكوكايين على رفوف المتجر بالخطأ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد الزبائن أراد إعادة العلبة إلى المتجر، أما الثاني فسلمها إلى مركز الشرطة.

وجاء في بيان لشرطة ساوباولو أن أشخاصا كانوا "بصدد إفراغ المادة نفسها" عندما وصلت الشرطة إلى المتجر، مضيفا أن "المجرمين حاولوا الفرار".

واعتقلت السلطات أربعة أشخاص، ثلاثة منهم عاملون بالمتجر.

وقال ضابط الشرطة، أوليفيو غوميس ليرا، في تصريح لصحيفة الغارديان: "لم يسبق أن عثرت على شيء مثل هذا أبدا. هذه أول مرة. كوكايين في علبة مسحوق الغسيل".