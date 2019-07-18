مصدر الصورة EPA Image caption تتراوح أعمار المتهمين بين 16 و 18 عاما

مثل 12 مراهقا إسرائيليا أمام محكمة في قبرص بعدما اتهمتهم فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما باغتصابها جماعيا في أحد فنادق منتجع آيا نابا.

ولم يعلق أي من المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما باستثناء واحد لم يتجاوز 15 عاما، على الاتهامات.

وقد احتجز المتهمون ومنحت الشرطة ثمانية أيام للتحقيق وتقديم لائحة اتهام.

وتوجهت المرأة البريطانية إلى الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء وقالت إنها تعرضت للاغتصاب في فندق في أيا نابا وقامت الشرطة باعتقال 12 شخصا في وقت لاحق.

وأكدت القاضية توميا نيكولاو خلال جلسة الاستماع أسماء الذين اعتقلوا قبل أن يطلب من الصحفيين مغادرة القاعة بسبب وجود فتى في الخامسة عشرة بين المتهمين.

ووصل آباء وأمهات بعض المتهمين من إسرائيل لحضور جلسة المحكمة.

ودخل المتهمون إلى القاعة مغللين بالقيود، وردد بعض الآباء والأمهات عبارات تشجيعية وعانقوا أبناءهم.

وقالت أم أحد المتهمين لبي بي سي إن ابنها لم يرتكب أي جرم.

وحضر دبلوماسي إسرائيلي الجلسة للمتابعة دون التدخل في مجريات القضية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم لامرأة بريطانية تعرضت للاغتصاب، وإنها على اتصال بالشرطة القبرصية.

ويعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية.

وزار الجزيرة أكثر من 1.3 مليون سائح بريطاني العام الماضي، وفقا لدائرة الإحصاء القبرصية.