اختراق حساب شرطة لندن بتغريدات ورسائل غريبة

Image caption طالبت بعض التغريدات بإطلاق سراح مغني الراب "ديغا دي".

تعرض الموقع الإلكتروني لشرطة العاصمة البريطانية للاختراق، من جانب قراصنة إلكترونيين نشروا سلسلة من الرسائل الغريبة.

ونُشرت سلسلة من التغريدات على الحساب الرسمي لشرطة لندن على تويتر، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، بما في ذلك تغريدة طالبت بإطلاق سراح مغني الراب "ديغا دي".

كما أرسلت مجموعة رسائل بريد إلكتروني غريبة، من إيميل المكتب الصحفي للشرطة، في حوالي الساعة 23:30 مساء الجمعة بالتوقيت الصيفي لبريطانيا.

وأكدت شرطة العاصمة أن موقعها الإلكتروني "تعرض لدخول غير مصرح به".

وقالت الشرطة إنها تستخدم مزودا للإنترنت يسمى MyNewsDesk لإصدار نشرات إخبارية، مضيفة أن "رسائل غير مصرح بها" ظهرت على موقعها الإلكتروني وحسابها على تويتر، وضمن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المشتركين.

Image caption يحظى حساب الشرطة على تويتر بأكثر من مليون متابع.

وتضمنت التغريدات، التي حذفت في وقت لاحق، لغة عدائية وذكرت أسماء عدة أشخاص.

وارتبطت المنشورات أيضا ببيانات صحفية متعلقة بمغني الراب، وطفل يُرجح أنه مفقود.

واعتبر دانييل دي سيموني، محرر الشؤون الداخلية في بي بي سي، هذا الاختراق "مشكلة خطيرة"، وأضاف: "تعتمد الصحافة والجمهور على تعليقات شرطة العاصمة، أثناء حالات الطوارئ مثل الهجمات الإرهابية".

وقال متحدث باسم الشرطة إن القوة تعمل على تحديد ما حدث بالضبط.

وأضاف: "لقد بدأنا في إجراء تغييرات، على ترتيبات الوصول إلى حساب MyNewsDesk".

وتابع: "في هذه المرحلة، نحن واثقون من أن المشكلة الأمنية الوحيدة تتعلق بالوصول إلى حساب MyNewsDesk الخاص بنا."