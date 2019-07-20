"هجوم بالغاز المسيل للدموع " داخل قطار أنفاق في لندن

مصدر الصورة British Transport Police Image caption نشرت الشرطة صوراً لشخصين ترغب في التحدث إليهما فيما يتعلق بالهجوم

تشتبه الشرطة البريطانية بوقوع هجوم بالغاز المسيل للدموع في قطار أنفاق في وسط لندن.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن "الهجوم" وقع في الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش في قطار أنفاق في محطة أكسفورد سيركس.

وأضافت الشرطة أن طواقم الإسعاف عالجت عددًا من الأشخاص في مكان الحادث من السعال وضيق التنفس، لكن "لم تكن هناك مخاوف أخرى على صحتهم".

وناشدت الشرطة أي شهود الإدلاء بأي معلومات يعرفونها، كما نشرت صور لشخصين، حصلت عليها من كاميرات المراقبة، ترغب في التحدث إليهم.

وقالت متحدثة بإسم شرطة النقل إن القطار أَخرج من الخدمة وأرسل إلى مستودع للحجر الصحي.

محطة أكسفورد سيركس واحدة من أكثر محطات أنفاق لندن ازدحاما.