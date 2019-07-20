الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع

مصدر الصورة Reuters Image caption الشركة البريطانية أبلغت الركاب بعدم وجود رحلات بديلة للقاهرة لمدة أسبوع

ألغت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش أيروايز) جميع الرحلات الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع "كإجراء احترازي".

وأخطرت الشركة جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهر، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع.

ولم تحدد شركة الطيران البريطانية طبيعة المشكلة الأمنية وراء اتخاذ هذا القرار.

وقال متحدث باسم مطار القاهرة لبي بي سي، إنه لم يتم إخطارهم رسميا بأي تغييرات من الجانب البريطاني.

من جانبه، قال متحدث باسم الشركة البريطانية: "إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

وأضاف: "تعد سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا من أولوياتنا دائما، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن ذلك آمنا".

ويقول بيير يير أنطوان دينيس، من بي بي سي أفريقيا في القاهرة، إن جميع شركات الطيران العالمية الأخرى مازالت تستخدم مطار القاهرة بشكل طبيعي.

منع عائلة عراقية من السفر من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة بعد قرار ترامب

اعتصام لطيارين يتسبب في تأخير رحلات جوية في مطار القاهرة

طواقم الضيافة بالخطوط البريطانية تعلق إضرابا مدته أربعة أيام

وقامت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الجمعة، بتحديث نصائحها للبريطانيين المسافرين إلى مصر.

وتضمنت النصائح التحذير من أن "هناك خطرا متزايدا من الإرهاب ضد الطيران. وأن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا."