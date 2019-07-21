بالصور: حول العالم في أسبوع

  • 21 يوليو/ تموز 2019

مختارات من بين أكثر الصور إثارة حول العالم في أسبوع.

مصدر الصورة Dan Abbott
Image caption غواص يسبح بمحاذاة قنديل عملاق بالقرب من ساحل كرونويل في بريطانيا
مصدر الصورة Erin Scott / Reuters
Image caption عضوات الكونغراس الأمريكي من الحزب الديمقراطي (من اليسار إلى اليمين) أيانا بريسلي، أليكزاندريا أوكازيو كورتيز، إلهان عمر، ورشيدة طليب في مؤتمر صحفي يعبرن عن إدانة هجوم الرئيس دونالد ترامب عليهن. ثلاثة منهن ولدن في الولايات المتحدة. كان ترامب قد اقترح عودتهن لبلادهن.
مصدر الصورة Gary Hershorn / Getty Images
Image caption صاعق يضرب بناية "ون ويرلد تريد سنتر" في مدينة نيويورك
مصدر الصورة Vincent Kessler / Reuters
Image caption رد فعل أورسولا دير ليين بعد انتخابها رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، خلفا للرئيس الحالي جان كلود يونكر
مصدر الصورة Christopher Furlong / Getty Images
Image caption مارك كارني محافظ البنك المركزي البريطاني يعرض ورقة نقدية من فئة الخمسين جنيها وعليها صورة ألان تورينغ، أحد رواد علم الحاسب في بريطانيا.
مصدر الصورة Frank Van Beek / Reuters
Image caption أقرباء ضحايا سقوط الطائرة الماليزية يحضرون وقفة لإحياء ذكرى الضحايا البالغ عددهم 298 شخصا. وكانت الطائرة قد أسقطت في الأراضي الأوكرانية عام 2014.
مصدر الصورة Peter Nicholls / Reuters
Image caption بوريس جونسون يلوح بسمكة مدخنة في الهواء في الحملة الانتخابية لقيادة حزب المحافظين في لندن.
مصدر الصورة Prashant Waydande / Reuters
Image caption ساكنة تطل من نافذة منزلها بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين في موقع انهيار بناية في مدينة مومباي في الهند. وقتل في الانهيار 13 شخصا.
مصدر الصورة Ludovic Marin / AFP
Image caption المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا يحلق في مروحية نفاثة فوق جمهور قبل الاستعراض العسكري بمناسبة "يوم الباستيل".
مصدر الصورة Axel Schmidt / Reuters
Image caption أشخاص يرتدون ثيابا تقلد ثياب المغنية وكاتبة كلمات الأغاني كيت بوش في استعراض بعنوان "أروع يوم مرتفعات ويذرنغ".

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