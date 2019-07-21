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عضوات الكونغراس الأمريكي من الحزب الديمقراطي (من اليسار إلى اليمين) أيانا بريسلي، أليكزاندريا أوكازيو كورتيز، إلهان عمر، ورشيدة طليب في مؤتمر صحفي يعبرن عن إدانة هجوم الرئيس دونالد ترامب عليهن. ثلاثة منهن ولدن في الولايات المتحدة. كان ترامب قد اقترح عودتهن لبلادهن.