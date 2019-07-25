بالصور: موجة ثانية من الحر الشديد تجتاح أوروبا

وصلت درجات الحرارة إلى ما يزيد على 40 درجة مئوية كما يظهر في الصورة من خلال تطبيق الهاتف الذي يسجل 42 درجة في باريس، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الموجة قادمة من شمال أفريقيا.