بالصور: عرض عسكري ضخم في "يوم البحرية" الروسي

  • 28 يوليو/ تموز 2019

روسيا تقيم عرضا عسكريا بمناسبة يوم البحرية في نهاية شهر قتل في مستهله 14 بحارا في كارثة حريق على متن غواصة نووية.

  • اصطفت القطع البحرية الحربية قبالة قاعدة كرونستاد التاريخية المطلة على بحر البلطيق. EPA

    أقيم العرض البحري الضخم على مقربة من مدينة سانت بطرسبرغ، حيث اصطفت قطع بحرية حربية قبالة قاعدة تاريخية مطلة على بحر البلطيق.

  • أحدث السفن الحربية الروسية، الفرقاطة الأميرال كاساتونوف، في سانت بطرسبورغ. EPA

    شارك في العرض واحدة من أحدث السفن الحربية الروسية، الفرقاطة الأميرال كاساتونوف.

  • غواصة تعمل بالديزل تشارك في العرض الذي شهدته ثاني أكبر المدن الروسية. EPA

    غواصة تعمل بالديزل تشارك في العرض الذي شهدته ثاني أكبر المدن الروسية.

  • شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) العرض البحري وإلي جانبه قائد القوات البحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف (يمين). EPA

    شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار الصورة) العرض البحري وإلى جانبه قائد القوات البحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف.

  • كان بوتين قد التقى يوم السبت أسر ضحايا الغواصة الذين قتلوا في بداية الشهر الجاري. EPA

    كان بوتين قد التقى يوم السبت أسر ضحايا الغواصة الذين قتلوا في بداية الشهر الجاري.

  • عرض عسكري لمشاه البحرية الروسية في سيفاستوبول، التي تضم أسطول بحر البلطيق في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها من أوكرانيا عام 2014. Reuters

    عرض عسكري لمشاه البحرية الروسية في سيفاستوبول، التي تضم أسطول بحر البلطيق في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها من أوكرانيا عام 2014.

  • شاركت الطائرات المروحية في العرض في سيفاستوبول. Reuters

    شاركت طائرات مروحية في العرض في مدينة سيفاستوبول.

  • ارتدى مواطنون، في مدينة فلاديفوستوك، زي بحارة لمشاهد عرض أسطول الباسيفيك الروسي. Reuters

    ارتدى مواطنون، في مدينة فلاديفوستوك، زي بحارة لمشاهد عرض أسطول الباسيفيك الروسي.

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