بالصور: عرض عسكري ضخم في "يوم البحرية" الروسي
روسيا تقيم عرضا عسكريا بمناسبة يوم البحرية في نهاية شهر قتل في مستهله 14 بحارا في كارثة حريق على متن غواصة نووية.
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EPA
أقيم العرض البحري الضخم على مقربة من مدينة سانت بطرسبرغ، حيث اصطفت قطع بحرية حربية قبالة قاعدة تاريخية مطلة على بحر البلطيق.
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EPA
شارك في العرض واحدة من أحدث السفن الحربية الروسية، الفرقاطة الأميرال كاساتونوف.
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EPA
غواصة تعمل بالديزل تشارك في العرض الذي شهدته ثاني أكبر المدن الروسية.
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EPA
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار الصورة) العرض البحري وإلى جانبه قائد القوات البحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف.
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EPA
كان بوتين قد التقى يوم السبت أسر ضحايا الغواصة الذين قتلوا في بداية الشهر الجاري.
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Reuters
عرض عسكري لمشاه البحرية الروسية في سيفاستوبول، التي تضم أسطول بحر البلطيق في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها من أوكرانيا عام 2014.
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Reuters
شاركت طائرات مروحية في العرض في مدينة سيفاستوبول.
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Reuters
ارتدى مواطنون، في مدينة فلاديفوستوك، زي بحارة لمشاهد عرض أسطول الباسيفيك الروسي.
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