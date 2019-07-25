ثلاثة انفجارات تهز العاصمة الأفغانية أثناء زيارة رئيس الأركان الأمريكي

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هزت ثلاثة انفجارات العاصمة الأفغانية، كابول، اليوم الخميس، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لمسؤولين أفغان.

وتتزامن الانفجارات مع اجتماع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مع قادة من الولايات المتحدة وحلف الناتو في كابول.

وقالت وزارة المعادن والبترول إن ثمانية موظفين، بينهم خمس نساء وطفل، لقوا مصرعهم وأصيب 27 آخرون جراء الهجوم الذي استهدف حافلة كانوا يستقلونها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في كابول، نصرت رحيمي: "بداية انفجرت قنبلة ممغنطة كانت ملصقة بحافلة صغيرة، ثم فجّر انتحاري نفسه على مقربة من موقع الهجوم على الحافلة، ووقع الانفجار الثالث عندما فجر مسلحون مجهولون سيارة".

ونوه رحيمي عن أن "عدد القتلى جراء الانفجارات الثلاثة مرشح للزيادة".

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن تفجير السيارة فقط.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن تسعة من عناصر القوات الأجنبية لقوا مصرعهم، وتعرضت مركبتان للدمار.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد، بالمبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي يقود محادثات مع مسلحي طالبان لإنهاء حرب استمرت زهاء 18 عاما.

وتسعى الولايات المتحدة للتفاوض على اتفاق يقضي بخروج القوات الأجنبية من أفغانستان في مقابل ضمانات أمنية من مسلحي طالبان تتضمن تعهدا بألا تصبح البلاد ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية.

ويقول خبراء أمنيون أفغان إن المسلحين يزيدون عدد الهجمات لتعزيز موقفهم على طاولة المفاوضات التي من المتوقع أن تبدأ الجولة الثامنة منها في وقت لاحق من الشهر الجاري في قطر.

وانخرطت طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية في ولاية تخار شمالي البلاد لتعزيز قبضتها على عدة مناطق. وقال الجانبان إن كليهما كبّد الآخر خسائر فادحة.

وفي ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، باغتت قنبلة مزروعة على جانب طريق حفل زفاف اليوم الخميس، وأسفرت عن مقتل ست نساء وثلاثة أطفال، بحسب بيان رسمي لحاكم الولاية.